Rápida reacción

Un policía rescató a tres personas en el río Paraná tras el vuelco de un kayak

Ocurrió en la zona de la playa Islas Malvinas II.

Por El Litoral

Domingo, 02 de febrero de 2025 a las 21:00

La Policía de Corrientes informó este domingo un grupo de personas fue socorrido en el río Paraná por un agente de franco.

Ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el sargento de la Policía Yaya Néstor realizaba natación en la zona de Islas Malvinas II.

El agente escuchó la llamada de auxilio luego de que un kayak con sus ocupantes se diera vuelta campana en el agua.

El Sargento se dirigió a nado al socorro de tres personas, dos mayores y un menor. Si bien poseían chalecos salvavidas, se encontraban alterados por la situación, resultando difícil regresar a la costa por sus medios.

Tras brindar contención a las personas, el policía junto a los guardavidas de la playa los llevaron de vuelta a tierra firme.

Luego de una revisión se pudo constatar que las personas estaban en buen estado de salud, quienes además agradecieron la reacción del sargento.

