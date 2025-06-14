En estado de ebriedad y bajo la lluvia insultaba a vecinos y transeúntes

En un llamativo hecho, en plena lluvia la Policía demoró alrededor de las 23 del viernes, a un hombre en el barrio San Roque Este quien en estado de ebriedad causaba intranquilidad al insultar a vecinos y transeúntes.
Según detallaron, personal policial de la Comisaría 14ª Urbana realizaban recorridas en prevención cuando observaron a un individuo que promovía desorden en la vía pública por calle Guayquiraro al 3.400.
Procedieron a identicar al sospechoso, un ciudadano, de 40 años, oriundo del barrio San Benito, quien emamaba aliento etílico, razón por el cual se procedió a su demora por hallarse promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad molestando a terceros.
Fue conducido a sede policial donde le infraccionaron por infringir normativas de índole contravencional.