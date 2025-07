Correntina es finalista de Docentes que Inspiran: "Quisiera ser una superheroína para mis chicos"

El Premio Docentes que Inspiran 2024 ya seleccionó a sus 6 finalistas y una de ellas es Jimena Gómez, de la Escuela Primaria n° 241 Padre Julián Zini del Paraje San Borgita en Ituzaingó Corrientes. "Quisiera ser una superheroína para mis chicos", dijo en Hoja de Ruta entre lágrimas y aseguró que lo que la inspira a ella son sus estudiantes que día a día se esfuerzan para llegar a clases a pesar de las dificultades de la ruralidad.

Jimena es profesora itinerante de Taller de computación y robótica en escuelas rurales. Su escuela cabecera es la escuela Padre Julián Zini del paraje San Borgita pero también enseña de forma itinerante en la de los parajes Santa Tecla, La Florida y Urrutia.

Ella misma se inscribió en la convocatoria y fue seleccionada entre más de 2000 postulaciones como una de las seis finalistas de "Docentes que Inspiran". El ciclo que impulsa Clarín y Zurich repartirá $16 millones entre los ganadores y busca homenajear a los educadores más destacados del país.

"Lo que hago es llevar todo lo que tenga que ver la inclusión digital a escuelas rurales de acá del departamento de Ituzaingó", indicó. Jimena trabaja con los niños y niñas en programación, robótica y Tics en general. "Quiero que los chicos cumplan sus sueños e incentivar ese fueguito que ellos tienen dentro", contó.

En ese sentido, el ejemplo más concreto que trajo a la mesa fue el de un grupo de podcast que realizaron en conjunto. "Es sobre el Dengue y lo más lindo fue cuando la comunidad rural empezó a viralizar el audio de los chicos en grupos de WhatsApp. Eso queremos, que lo que hacemos sea para la comunidad".

Jimena además destacó que ella es una representación de más docentes. "Este premio si se da es para los chicos, para todo el equipo docente y para todos los docentes que le ponen garra todos los días", sostuvo.

Sobre qué la inspira a diario para hacer todo ese trabajo respondió entre lágrimas: "son ellos". "Cómo no voy a dar lo mejor de mí si yo estoy viviendo realidades complicadas. Porque por ahí el chico de la zona urbana está un poquito más cerca de su escuela. Pero, por ejemplo, yo tengo estudiantes que acá se están levantando a las 4 de la mañana todos los días y caminan a la ruta también para tomar su colectivo y irse a la escuela", contó.

"A mí me gustaría ser una superheroína para ellos y tratar de solucionar esa parte. A veces me pregunto por qué educarse tiene que ser tan complicado. Pero ver sus caritas es lo que me impulsa todos los días", dijo.

