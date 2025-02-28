"Tener un colectivo en San Carlos garantiza el derecho de la educación de nuestros chicos", señaló a Hoja de Ruta, Emiliano Costaganna, intendente de San Carlos, tras la firma del convenio con el ministerio de Educación que otorga un transporte escolar. "Será utilizado para llevar a los chicos de zonas rurales a la escuela de forma gratuita", confirmó.

Con el objetivo de cubrir el servicio de transporte para estudiantes que cursan sus estudios en la localidad de San Carlos, la ministra de Educación Práxedes López y el Intendente Emiliano Alejandro Costaganna rubricaron esta mañana el convenio de tenencia de un colectivo.

En esa línea, el funcionario señaló que "el colectivo ya está acá en San Carlos y por supuesto que la idea es tener un mejor servicio". "También que podamos utilizarlo para actividades culturales y deportivas", sumó. "Pero realmente a mí me llena de emoción y de orgullo que podamos tener y contar con esa unidad acá en nuestro pueblo y que seguramente vamos a utilizar para el bien común de nuestra comunidad", sostuvo Costaganna.

El servicio será gratuito para los estudiantes. "Lo que intentamos hacer es que nuestros chicos todos los días vayan a la escuela y que no pierdan días de clase por no contar nosotros con el vehículo", contó.

"Lo importante es resaltar que el Ministerio también hizo un gran aporte hacia nosotros y nosotros nos comprometemos a mantener el vehículo, a cuidarlo y por sobre todas las cosas comprometernos a que los chicos no dejen de ir a la escuela por no tener cómo ir", cerró.

