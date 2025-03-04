Emiliano Fernández: "Tenemos que consensuar porque es la forma de llegar a la Gobernación"

"Tenemos que consensuar porque es la forma de llegar a la Gobernación", señaló en Hoja de Ruta, el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández Recalde. Aseguró que "viene conversando" con diversos actores para "generar un proyecto amplio que le hable al correntino".

"Los que hoy no compartimos los lineamientos de este Gobierno Provincial, creo que tenemos la gran responsabilidad de construir un espacio, una alternativa plural, 100% correntina, con generosidad", sostuvo. Aseguró que "desde el primer momento dije que teníamos que generar un proyecto plural y amplio que le hable al correntino y que le lleve propuestas al correntino".

Fernández comentó que está en conversaciones con dirigentes del Partido Justicialista que "no están de acuerdo en cómo se normalizó el partido".

"También hay muchos radicales que no están de acuerdo con la conducción provincial y hay una serie de actores que estaban en la alianza oficialista que también han marcado cuestiones como José Antonio Romero Brisco, o el doctor Pedro Cassani", dijo. Aseguró que ese tipo de expresiones son "sanas para la democracia".

"Creo que todos compartimos un mismo mensaje, todos compartimos que no estamos de acuerdo con este gobierno provincial", sumó y resaltó que "no hay posibilidad de construcción si no hay generosidad".

