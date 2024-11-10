Comienzan las inscripciones de las carreras en la Unne

La Universidad Nacional del Nordeste abrirá este lunes el primer período de las inscripciones a las carreras que ofrece la institución para el año 2026.

Este primer plazo se extenderá hasta el 20 de diciembre y habrá una segunda instancia con distintas fechas, entre enero y marzo, según facultades y carreras.

De esta manera, dieron a conocer que las inscripciones que arrancará este lunes, se realiza de manera virtual.

La Universidad Nacional del Nordeste aprobó por resolución Nº 722/24 » la inscripción formal de aspirantes a ingreso para el Año Académico 2025 de las Facultades e Institutos de esta Universidad, que se realizará en los períodos que se detallan a continuación:

Desde el lunes 11 de noviembre y hasta el viernes 20 de diciembre de 2024 (hasta las 23.55h)

*Facultad de Ciencias Agrarias

*Facultad de Ciencias Veterinarias

*Facultad de Odontología

*Facultad de Medicina

*Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas

*Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

*Facultad de Arquitectura y Urbanismo

*Facultad de Humanidades

*Facultad de Ciencias Económicas

*Facultad de Ingeniería

*Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura

*Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología

Segundo período

Cómo cada año, habrá un segundo período y en esta oportunidad incluirá a facultades que también inscribieron en el primer período, aunque con distintas fechas.

Así, el cronograma de esta segunda instancia es el siguiente:

a) Desde el lunes 20 de enero hasta el viernes 31 de enero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Ciencias Agrarias

b) Desde el lunes 20 de enero hasta el viernes 7 de febrero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Humanidades

c) Desde el lunes 27 de enero hasta el viernes 7 de febrero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Ingeniería

d) Desde el lunes 3 de febrero hasta el viernes 7 de febrero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

e) Desde el lunes 3 de febrero hasta el viernes 14 de febrero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Ciencias Económicas (todas las carreras)

f) Desde el lunes 3 de febrero hasta el lunes 10 de marzo de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Ciencias Veterinarias – Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias:

Carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas. La misma posee dos orientaciones, la primera Agropecuaria y Agroindustrial y la segunda Comercial y de Servicios.

Desde el lunes 3 de febrero hasta el viernes 28 febrero de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura:

– Licenciatura en Artes Combinadas

– Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural

– Licenciatura en Turismo

– Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia

Desde el lunes 3 de marzo hasta el lunes 31 de marzo de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas:

Carrera de Procuración.

Desde el lunes 2 de junio hasta el jueves 31 de julio de 2025 (hasta las 23.55h):

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas:

– Ciclo de complementación de Notariado para Abogados

– Carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio.

– Tecnicatura en Gestión de la Administración Central;

– Tecnicatura en Gestión Parlamentaria.

– Tecnicatura en Gestión Judicial.

– Tecnicatura en Gestión Municipal.

Inscripción on line y requisitos

La Inscripción al Ciclo Académico 2025 de la UNNE se realizará de manera virtual, por lo que las personas interesadas deberán adjuntar la documentación requerida en formato digital, en el sitio inscripciones.unne.edu.ar » o con usuario del/de la estudiante por SIU Guaraní » en Trámites > Inscripción a Propuestas, en caso de tenerlo.

Los requisitos son: