La DGR Corrientes ganó un premio internacional por el uso de servicios digitales

La Dirección General de Rentas fue reconocida con un premio Galardón internacional por brindar servicios que son digitales y que siguen creciendo de manera sostenida.

En este marco, dieron a conocer que de la totalidad de las gestiones ante la repartición: 32.474, el 76% fueron de forma digitales.

En el mes de septiembre, el 80% fueron por el canal virtual. Más del 70% de los trámites digitales se resuelven automáticamente dentro de las 24 horas.

De esta manera, siguen avanzando en la modernización de los servicios fiscales, facilitando a los contribuyentes el acceso a su información fiscal y la realización de trámites a través de la plataforma web, con el fin de promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

Entre los avances destacados este año se encuentran:

Presentación de Declaración Jurada Agente de Retención de sellos (01/2024)

Presentación Manifiesto de Ganado Anual (03/2024)

Baja de Ingresos Brutos Local y/o Baja de otras inscripciones (07/2024)



En lo que va del año 2024, los datos muestran un crecimiento sostenido en la adopción de trámites digitales, con un total de 32.474 trámites gestionados a través de la Dirección General de Rentas.

De este total, un promedio del 76% de los trámites fueron digitales, y en septiembre, el 86% de los trámites ya se realizaron por este canal.

Cabe destacar que más del 70% de los trámites digitales se resuelven automáticamente dentro de las 24 horas, sin intervención de un agente.



Asimismo, la DGR amplió las opciones de pagos para facilitar el cumplimiento tributario. Este año, se ha incorporado la posibilidad de abonar mediante QR Interoperable con el servicio de “Pagos Wee!”, a través de las billeteras virtuales como ser Mercado Pago, Modo, Brubank, Naranja X, Ualá y Personal Pay (05/2024).



Control



Adicionalmente, con el objetivo de fortalecer el control fiscal de la provincia y reducir la evasión, han implementado la Fiscalización Digital.

Este esquema detecta y expone inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, notificando al Contribuyente mediante su Domicilio Fiscal Electrónico, donde acceden a la corrida de vista y orden de inspección correspondiente. (02/2024)



El desarrollo de estos servicios digitales y la aplicación de tecnología en la gestión pública mejora notablemente el acceso a los servicios fiscales, lo que es crucial para fomentar el cumplimiento voluntario entre los contribuyentes, incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal.

Alternativas



Este 2024, también sumarán la posibilidad de abonar a través de débito automático, y de realizar a través del sitio web los siguientes trámites:

• Inscripciones de Ingresos Brutos y de Agentes de Retención de Sellos

• Reinscripción de Ingresos Brutos

• Recategorización de escribanos

• Concesión de Marcas y Señales

• Presentación de Sugerencias y Quejas

