La adolescente que desea una familia: Gloria tiene 14 años y quiere ser peluquera

Gloria tiene 14 años, y hace cinco sus días transcurren en un Hogar de Corrientes donde vive con dos de sus 8 hermanos, algunos ya fueron adoptados por otras familias y otros están en instituciones.

“Quiero que la familia que me adopte sea de Corrientes o de un lugar cercano así puedo seguir viendo a mis hermanos porque no soportaría que se sientan solos”.

Gloria quiere y necesita una segunda oportunidad, la que naturalmente la vida le quitó.

“Se intentó hasta lo último una revinculación con mi mamá que lamentablemente no se pudo dar”, explicó con tristeza.

Su sueño de ser peluquera

A Gloria le encanta hacer trenzas y peinar a sus compañeras de vida que comparten el Hogar. “Me gustaría estudiar peluquería y trabajar de eso, tener mi salón y peinar a las niñas como yo que por ahí no pueden pagar un servicio así”, dijo Gloria.

Es una niña muy sociable a la que le encanta pasear y mirar películas o series.

La escuela y los deportes

Gloria cursa el 1° año del secundario y disfruta de las actividades recreativas, sus preferidas son las pijamadas con sus amigas, salidas a la plaza o al cine, cenas o meriendas en grupos.

Le gustan los deportes en grupo como el vóley. Es tímida y reservada, pero no tiene dificultad en relacionarse con pares de edades similares a la de ella.

Necesita apuntalamiento y contención para lograr seguridad y confianza en el lazo con otras personas, sobre todo si se trata de referentes adultos.

Es de mucha importancia que quienes la adopten sostengan y valoricen su espacio psicoterapéutico.

Convocatoria Pública

El juzgado Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia con competencia Administrativa de la Ciudad de Santo Tomé a cargo de la doctora Maria Dionisia Zovak, Secretaría N°6 a cargo de la doctora Verónica García y mediante la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), dispuso la Convocatoria Pública a personas o familias que residan en la Ciudad de Corrientes o en inmediaciones que quieran adoptar, posean actitud empática y reparadora, y puedan brindar un espacio y entorno familiar de contención, afecto, cuidado y amor.

Cómo hacer para adoptar a Gloria?

Para inscribirse, los interesados deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas (https://www.juscorrientes.gov.ar/rua-ctes) y enviar al juzgado Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia con competencia Administrativa de la Ciudad de Santo Tomé: [email protected]

Consultas: de lunes a viernes de 7 a 13 horas al 03756-429015/16

También pueden inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes-Poder Judicial): [email protected] Consultas: de lunes a viernes de 7,00 a 13,00 horas al Teléfono: 037944104298 o personalmente en Carlos Pellegrini N° 917 -Entre piso.