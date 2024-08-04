Donarán los uniformes al equipo de básquet femenino que sufrió un robo 

La Secretaría de Deportes de Corrientes donará los uniformes al equipo de básquet femenino Don Bosco tras el robo que sufrieron. Así lo confirmó este domingo la entrenadora del equipo.

Se trata del robo que sufrieron los entrenadores del Don Bosco Básquet cuando la entrenadora dejó su automóvil para buscar otras pertenencias y ahí le sustrajeron los uniformes.

Tras este hecho, el equipo solicitó en sus redes sociales la colaboración de la sociedad correntina para tratar de recuperar las camisetas.

En este marco, la Secretaría de Deportes le donará los 12 uniformes para las jugadoras con los mismos auspiciantes.