Gustavo Valdés Policía de Corrientes Martín Ascúa
Corrientes

Donarán los uniformes al equipo de básquet femenino que sufrió un robo 

El robo de los uniformes se había registrado en horas del día sábado en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 04 de agosto de 2024 a las 14:56

La Secretaría de Deportes de Corrientes donará los uniformes al equipo de básquet femenino Don Bosco tras el robo que sufrieron. Así lo confirmó este domingo la entrenadora del equipo. 

Se trata del robo que sufrieron los entrenadores del Don Bosco Básquet cuando la entrenadora dejó su automóvil para buscar otras pertenencias y ahí le sustrajeron los uniformes. 

Tras este hecho, el equipo solicitó en sus redes sociales la colaboración de la sociedad correntina para tratar de recuperar las camisetas. 

En este marco, la Secretaría de Deportes le donará los 12 uniformes para las jugadoras con los mismos auspiciantes. 

 

 

 

