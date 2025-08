¿Alguien mató a Natalie Wood?

Natalie Wood murió el 29 de noviembre de 1981 cuando cayó de noche al agua desde su yate “Splendor” (llamado así en homenaje a la película que la consolidó como actriz, “Esplendor en la hierba”). La nave estaba anclada frente a la isla Catalina, cerca de Los Angeles y las causas de su fallecimiento no han sido debidamente aclaradas hasta hoy, y seguramente no lo serán. Los eventos que rodearon su muerte se explicaron por declaraciones contradictorias de los testigos, lo que provocó que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles investigara el caso y finalmente declaró que la causa de su fallecimiento, fue “muerte por ahogamiento y otros factores no determinados fehacientemente.” Tenía 43 años, muy joven y sana, sus restos descansan actualmente en el Cementerio West Wood de Los Angeles. Había comenzado su carrera en el cine desde muy chica y con el tiempo se convirtió en una estrella de Hollywood. Recibió tres nominaciones al Oscar antes de cumplir los 25 años. Mejor actriz de reparto por su actuación en Rebelde sin causa. También protagonizó muchas películas musicales y comedias, siendo además nominada por Esplendor en la hierba y Amores de un extraño, como mejor actriz de reparto. Para tener una idea de su importancia, en los años de su apogeo cinematográfico, se la consideró como la actriz más popular junto a otra diva, Elizabeth Taylor.

En la madrugada del 29 de noviembre de 1981 el capitán del barco, Dennis Lavern, transmitía por radio este mensaje; “Este es el Splendor, por favor necesitamos ayuda. SOS”. Natalie Wood, de 43, había desaparecido. Unas seis horas después de este mensaje y luego de una intensa búsqueda, su cuerpo apareció flotando boca abajo a más de un kilómetro de distancia de donde estaba el barco. Estaba vestida con un camisón de franela, una chaqueta roja y unos calcetines de lana azules. Un poco más al sur, entre las rocas de una playa, apareció el bote salvavidas inflable. Tenía la llave de encendido en posición de apagado, la palanca de cambios en punto muerto y los remos en posición de bloqueo. Cabía hacerse la pregunta de qué es lo que había sucedido, pero por sobre que habría llevado a Natalie Wood a abandonar su barco, sola, cuando su terror al agua, sobre todo oscura, era legendario. Todos sabían cuanto miedo le tenía al agua.. Esa noche, además del capitán y su marido Robert Wagner, estaba el actor Cristopher Walken. Pero ninguno la vio salir. ¿Cómo es posible que no escucharan ni el más mínimo ruido?

La última vez

El barco había anclado en el itsmo Cove, un lugar aislado al norte de la isla Catalina, en California, buscando un lugar tranquilo y calmo donde nadie les molestara. Cenaron en el único restaurant que había en la isla y según el propietario, Robert Wagner bebió tanto, que le pidió al responsable del puerto que les diera una mirada para asegurarse que estén bien.. Esta fue la última vez que se la vió a Natalie Wood con vida. Sólo se sabe que la actriz se retiró pronto y cuando Wagner fue a comprobar como estaba, había desaparecido. La autopsia reveló un porcentaje de alcohol en sangre de 0,14 y restos de un calmante, que habría incrementado los efectos del alcohol. El forense dictaminó que se había ahogado al caer al agua, mientras intentaba subir al bote. Pero, no gritó? Y si así fue, nadie la escuchó? Para la justicia, caso cerrado. Pero había algunos hechos y elementos que para algunos investigadores privados, no cerraban y daban lugar a algunas teorías sobre la muerte de la actriz.

En el año 2011, hace relativamente poco tiempo, la policía de Los Angeles reabrió la investigación, en parte por la presión de la hermana menor de Natalie Wood. El capitán del barco afirmó bajo juramento que había mentido en esa ocasión y que la pareja había estado discutiendo toda la tarde. Tras muchos meses de pesquisa infructuosa, el forense cambió la causa de la muerte de ahogamiento accidental a “ahogamiento por causas desconocidas.” La razón es que las heridas del cuerpo de la actriz podrían haber sido hechas antes de caer al agua, aunque esto no se podía afirmar con seguridad. Y quienes podrían arrojar algo de luz sobre el delicado tema, Robert Wagner y Walken, guardaron silencio.

Así las cosas y ya con el caso cerrado, surgen algunos interrogantes que si bien no son importantes individualmente, en conjunto cobran valor, como por ejemplo el hecho de que la pareja estuvo toda la tarde discutiendo y luego de la cena, quizás en estado de ebriedad, el esposo la golpeó y tiró al mar, donde finalmente se ahogó. En fin, son hipótesis y suposiciones ya fuera de término porque legalmente el caso está cerrado. Que pasó realmente nunca se sabrá. Casos similares a éste hay muchos en la historia del jet set, que nunca llegaron a dilucidarse. Quizás porque estaban implicados reconocidos personajes del jet set mundial. El caso quedó caratulado como muerte misteriosa, aunque muchos investigadores con firmes fundamentos afirman que la cosa no es tan así. Y aunque ya pasaron muchos años del hecho, el caso siempre estará en la duda y el misterio y muchos prefieren mirar para el costado y dar por olvidado el tema.