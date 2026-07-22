Abre un centro dedicado a tratar genéticamente enfermedades poco frecuentes

Sin falta, David Liu, del Instituto Broad, recibe al menos 20 mensajes cada semana de padres desesperados. Le explican que su hijo padece un trastorno ultrarraro y devastador causado por un gen mutante. ¿Puede ayudarlos a desarrollar una terapia génica?

El Dr. Liu, investigador en edición genética, responde con franqueza: si bien la ciencia existe —los investigadores pueden editar y silenciar los genes que causan la enfermedad con relativa facilidad—, el sistema para desarrollar tratamientos para enfermedades raras simplemente no es económicamente viable. Por lo general, requiere años y cientos de millones de dólares.

La frase recurrente, según la Dra. Wendy Chung, del Hospital Infantil de Boston, es “demasiado rara para que nos importe”. Ahora, el Dr. Liu, la Dra. Chung y sus colegas del Instituto Broad, el Hospital Infantil de Boston y el Laboratorio Jackson esperan cambiar esa mentalidad. El martes anunciaron la creación de una nueva organización sin fines de lucro, el Centro de Genética Terapéutica, para desarrollar tratamientos de terapia génica que puedan usarse y reutilizarse en diversas enfermedades.

Los tratamientos desarrollados por el centro se considerarían más como procedimientos rutinarios que como medicamentos. En cada caso, lo único que se modificaría serían las instrucciones para un editor genético. No sería necesario comenzar de cero para cada paciente.

En principio, con más centros como este, el nuevo enfoque podría mejorar la vida de millones de personas, afirmó el Dr. Liu, también afiliado a la Universidad de Harvard y al Instituto Médico Howard Hughes. Aproximadamente 400 millones de personas en todo el mundo y entre 25 y 30 millones en Estados Unidos padecen una enfermedad rara. La mitad son niños y un tercio fallece antes de cumplir los 5 años.

El proyecto comienza con un contrato de US$34,5 millones de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, una agencia federal que apoya la investigación médica de alto riesgo y alto potencial. Inicialmente, se centrará en los trastornos neurológicos que pueden provocar convulsiones. Los investigadores esperan que este trabajo demuestre cómo un sistema de edición que corrige mutaciones en las células cerebrales puede utilizarse para más de una enfermedad cerebral genética, incluidas aquellas que afectan a adultos, como la enfermedad de Huntington.

La primera, denominada hemiplejia alternante infantil (HAI), afecta a tan solo 400 niños en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Annabel Frost, de 10 años. Sus padres, Simon Frost y Nina English Frost, residentes de Washington, han dedicado sus vidas a conseguir terapia génica para niños con HAI.

Cuando Annabel tenía dos meses, comenzó a sufrir episodios similares a convulsiones y parálisis recurrente: sus extremidades e incluso todo su cuerpo quedaban inmóviles durante días o hasta una semana. Sus padres recorrieron el país consultando con neurólogos, pero nadie sabía qué le ocurría. Tras recibir finalmente el diagnóstico de HAI y descubrir que no tenía cura, los Frost fundaron una organización sin ánimo de lucro y comenzaron a recaudar fondos; en los últimos ocho años han recaudado más de 4 millones de dólares.

Sin embargo, esperar que las familias sigan ese camino —recaudando fondos, organizando torneos de golf, patrocinando carreras de 5 km— «es muy injusto», afirmó el Dr. Chung, especialmente cuando los padres cuidan de un niño enfermo. Y, aun así, casi nunca es suficiente para que una empresa se interese en desarrollar un tratamiento.

La Sra. Frost comentó que ella y el Sr. Frost lo sabían. Así pues, su fundación apoyó deliberadamente la investigación que sentó las bases para una terapia génica para la HAI. Luego se pusieron en contacto con el Dr. Liu. “No nos limitamos a presentarle a David una enfermedad y pedirle que la resolviera —dijo la Sra. Frost—. Le ofrecimos una oportunidad científica ya desarrollada”.

El grupo del Dr. Liu había prolongado la vida de ratones con la enfermedad de Niemann-Pick, una enfermedad cerebral genética, lo que les infundió esperanza. Para la HAI, explicó la Sra. Frost, “queríamos que actuara sobre las mismas células”.

Pero es mucho más fácil introducir un editor genético en el cerebro de un ratón que en el de una persona. Con los ratones, los científicos pueden simplemente inyectar el editor en sus pequeños cerebros. Con los humanos, eso no funciona. El reto consiste en introducir un virus desactivado que transporte las instrucciones de edición genética a través de la barrera hematoencefálica, una membrana que protege el cerebro de infecciones y toxinas.

Pero los investigadores del Broad Institute, dirigidos por Ben Deverman, han encontrado una solución: pueden aprovechar una proteína transportadora que introduce hierro en el cerebro. Ese descubrimiento, según el Dr. Timothy Yu, miembro del equipo del Boston Children’s Hospital, “fue una verdadera revelación”.

El tratamiento consistirá en una inyección intravenosa del virus modificado genéticamente, que atravesará la barrera hematoencefálica y entrará en el espacio intracelular del cerebro. Desde allí, el virus entrará en las células cerebrales, donde se deslizará a lo largo del ADN hasta la mutación. Luego, el virus transformará el gen mutado en uno sano.

El plan es tratar inicialmente a los niños más gravemente afectados por la HAI. Annabel no se encuentra entre ellos, por lo que no será la primera en recibir el tratamiento.

El método también se utilizará para tratar otro trastorno neurológico: una forma genética de epilepsia infantil grave, el síndrome de Dravet, que se presenta en aproximadamente uno de cada 15.700 nacimientos. El 20% de los pacientes fallecen antes de los 18 años, según Mary Anne Meskis, directora ejecutiva y cofundadora de la organización.

El centro no resolverá de la noche a la mañana el problema de proporcionar terapias genéticas a los pacientes, enfatizaron sus fundadores. Sin embargo, los investigadores esperan que el trabajo conduzca a metodologías que otros médicos puedan adoptar y aplicar a sus propios pacientes.

Para lograrlo, el centro hará público su trabajo siempre que sea posible. Esto es algo que las empresas con fines de lucro no suelen hacer, pero es necesario para lograr un progreso real, afirmó el Dr. Mark Kay, director de la División de Terapia Génica Humana de la Universidad de Stanford, quien no participa en el nuevo centro. “Me gusta mucho esta idea y la apoyo”, dijo.

Será difícil al principio, predijo la Dra. Chung. Pero siente una gran urgencia: “Mis pacientes no tienen tiempo para esperar”.