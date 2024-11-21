Valdés: "No hay ningún protocolo que se enseñe a utilizar el vehículo para tratar de reducir a una persona"

El gobernador Gustavo Valdés se refirió al caso del joven que murió tras ser atropellado por un móvil policial en la localidad correntina de Goya.

Se trata de Andrés Bartlett, el hombre de 37 años con problemas de salud mental que falleció en la ambulancia camino a un hospital de Corrientes. Por el caso hay más de 12 agentes investigados, según adelantó la fiscal, María Eugenia Ballará.

En su visita a dicha ciudad, el mandatario afirmó que "no hay ningún protocolo de la Escuela Policía que se enseñe a utilizar el vehículo para tratar de reducir a una persona".

Para el mandatario, los efectivos policiales cometieron un "exceso" y aseguró: "Vamos a trabajar para que estos efectivos de la Policía se pongan a disposición de la Justicia".

Además, indicó que brindará todo el respaldo a la Justicia "para que se pueda investigar profundamente".

"Estas cosas no pueden ocurrir, más allá de las circunstancias del caso", agregó el gobernador.

A su vez, que resaltó que "hay que tener el uso racional de la fuerza para reducir a un sujeto y por supuesto este no es el modo".

EL CASO

Todo comenzó este domingo, cuando la Policía recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre con dos cuchillos en la vía pública que amenazaba a la gente; y entonces un móvil se dirigió al lugar.

Tras el operativo, el sujeto falleció camino al Hospital. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un móvil policial lo embiste al menos 4 veces.

La fiscal de Goya, María Eugenia Ballará, brindó detalles de la investigación y dijo: "Cuando vi los videos, me sentí totalmente shockeada".

"Estoy en situación de decirles que están todos identificados. Son unos cuantos, algo así como una docena, estoy tratando es discernir qué grado de participación pudo haber tenido cada uno y respecto de qué hecho. Acá no hay solo un hecho para identificar, hay más de uno", precisó Ballará en declaraciones radiales.