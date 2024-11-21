Caso Bartlett: están identificados más de 12 policías y se aguardan por las detenciones

La fiscal de Goya, María Eugenia Ballará, brindó detalles de la investigación por el caso Bartlett, el joven que murió tras ser atropellado por la Policía en la localidad de Goya.

"Cuando vi los videos, me sentí totalmente shockeada", destacó.

En el transcurso de la mañana de este jueves, Ballará adelantó que hay más de una docena de efectivos de la Policía que han sido identificados en el hecho.

Además, dijo que se ordenaron nuevas pericias al móvil policial y podría haber detenciones en las próximas horas.

En diálogo con Radio Dos declaró: "Estoy en situación de decirles que están todos identificados. Son unos cuantos, algo así como una docena, estoy tratando es discernir qué grado de participación pudo haber tenido cada uno y respecto de qué hecho. Acá no hay solo un hecho para identificar, hay más de uno".

"Entonces tengo la suficiente cautela y prudencia para tratar de seguir reconstruyendo, porque cómo pudo haber sucedido, en qué tiempos, con qué intervenciones, por acción o por omisión", dijo la Fiscal sobre la situación de los policias implicados en el caso Bartlett.

De esta manera, la investigación continúa su curso. "Estoy tratando en estos tres o cuatro días de lograr la mayor evidencia posible y es a lo que estoy llegando en el día a la fecha como para ir cercando imputaciones, roles, participaciones del hecho", detalló.

Por último, la indicó que tomo declaración de varios testigos del hecho. "Estamos hablando con ellos pero con suma prudencia, porque tienen miedo y la Fiscalía tiene que proteger a las víctimas. Miedo a que les llegue gente y les diga que se callen, que no declaren, que no se acerquen a la Fiscalía. Nada que no ocurra a veces con otros hechos", explicó.