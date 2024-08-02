¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Gobierno de corrientes

Valdés durante la firma de convenios: "Tenemos una provincia absolutamente desendeudada”

La rúbrica se llevó adelante este viernes con el objetivo de concluir obras en toda diversos municipios. 

Por El Litoral

Viernes, 02 de agosto de 2024 a las 11:17
FOTO: Cachito Monzón.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes la firma de convenios con intendentes de 39 municipios para la realización de obras públicas.  

En su discurso ratificó que la provincia cuenta con superávit fiscal y no tiene deudas. “Tenemos equilibrio y superávit fiscal, tenemos una provincia absolutamente desendeudada”, dijo

Señaló que en este sentido "Corrientes esta en una posición absolutamente diferente a la que se encuentra la Republica de Argentina".

"Creemos que el estado provincia es responsable de redireccionar su obra publica que tiene que estar orientada al desarrollo y fundamentalmente creemos que los estados que tienen un equilibrio fiscal, económico y financiero tienen que apostar a esa inversión para el desarrollo", expresó. 

Al ser Corrientes una las actuales provincia argentinas que no tiene presión fiscal y con nuevos impulsos del Gobierno Nacional, dio a conocer que la provincia  "va a  estar acompañando todo lo que es el régimen de blanqueo".

"Aquellos que blanqueen recursos antes el Gobierno Nacional, también podrán hacerlo ante Rentas de la Provincia de Corrientes de manera que tengamos plata para seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo",  explicó. 

En la oportunidad también opinó: "Necesitamos adherirnos al Rigi, que es el Régimen de Grandes Inversiones y tenemos que abrir nuestras puertas ante la inversión del mundo". 

 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD