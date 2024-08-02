Valdés durante la firma de convenios: "Tenemos una provincia absolutamente desendeudada”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes la firma de convenios con intendentes de 39 municipios para la realización de obras públicas.

En su discurso ratificó que la provincia cuenta con superávit fiscal y no tiene deudas. “Tenemos equilibrio y superávit fiscal, tenemos una provincia absolutamente desendeudada”, dijo

Señaló que en este sentido "Corrientes esta en una posición absolutamente diferente a la que se encuentra la Republica de Argentina".

"Creemos que el estado provincia es responsable de redireccionar su obra publica que tiene que estar orientada al desarrollo y fundamentalmente creemos que los estados que tienen un equilibrio fiscal, económico y financiero tienen que apostar a esa inversión para el desarrollo", expresó.

Al ser Corrientes una las actuales provincia argentinas que no tiene presión fiscal y con nuevos impulsos del Gobierno Nacional, dio a conocer que la provincia "va a estar acompañando todo lo que es el régimen de blanqueo".

"Aquellos que blanqueen recursos antes el Gobierno Nacional, también podrán hacerlo ante Rentas de la Provincia de Corrientes de manera que tengamos plata para seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo", explicó.

En la oportunidad también opinó: "Necesitamos adherirnos al Rigi, que es el Régimen de Grandes Inversiones y tenemos que abrir nuestras puertas ante la inversión del mundo".