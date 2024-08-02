Inversión millonaria: estas son todas las obras que se reactivarán en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, firmó este viernes un convenio con 39 intendentes para reactivar obras en toda la provincia.

El acto se desarrolló en el Centro de Convenciones, donde el mandatario destacó que se invertirán "alrededor de $50 mil millones para concluir importantes obras en materia de infraestructura, educación y vivienda".

Los municipios donde se reactivarán las obras nacionales que se encuentran paralizadas son: ciudad de Corrientes, Alvear, Bella Vista, Berón de Astrada, Bonpland, Caá Catí, Chavarria, Curuzú Cuatiá, Felipe Yofré, Garruchos, Goya, Guaviraví, Itatí, Isla Apipé, La Cruz, Mantilla, Mariano I. Loza, Mburucuyá, Mercedes, Mocoretá, Monte Caseros, 9 de Julio, Palmar Grande, Parada Pucheta, Perugorría, Pueblo Libertador, Riachuelo, Saladas, San Carlos, San Luis del Palmar, San Miguel, San Roque, Santa Ana, Santa Rosa, Sauce, Tapebicuá, Tatacuá, 3 de Abril y Yapeyú.

"Esta fuerte inversión provincial es posible gracias a nuestro equilibrio y superávit fiscal, sin deudas. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, contribuir al crecimiento de los municipios y fortalecer el desarrollo local", precisó Valdés.

Además, "firmamos nuevos acuerdos con cinco localidades para iniciar y concretar obras fundamentales. El compromiso del Gobierno de Corrientes con el progreso de la provincia es firme y decidido, continuando por la senda del crecimiento", dijo

"Dijimos que no íbamos a parar la obra pública, y con estos convenios lo estamos cumpliendo, gracias a que tenemos la solvencia económica y el respaldo necesario para hacerlo. Seguimos impulsando el bienestar y el desarrollo, promoviendo un mejor futuro para todos los correntinos", agregó el mandatario en sus redes sociales.

Por último, Valdés afirmó: "Corrientes está en una situación económica y financiera diferente a la Argentina, lo que nos permite afrontar estos trabajos con decisión y transparencia".