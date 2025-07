Reiniciaron las obras de la autovía 12: 18 meses de plazo y hay cambios

n Se reiniciaron los trabajos en la autovía 12, la obra que estaba paralizada desde hace dos años. Las tareas que se realizaron esta semana fueron mínimos: movimiento de tierras, señalización e iluminación. Pero desde la empresa que tiene a su cargo el proyecto, aseguraron a El Litoral, que desde el lunes se intensificarán las actividades. Confirmaron que el plazo de realización es de 18 meses y que hubo algunos cambios.

"Estamos con la puesta a punto para los trabajos pesados. Desde el lunes comenzará a notarse más movimiento. Hay que tener en cuenta que es una obra que estuvo mucho tiempo parada: hay que poner a punto las máquinas y contratar mano de obra, que en su mayoría no son de esta provincia", explicó un ingeniero de la empresa que tiene a su cargo la realización de los trabajos.

Uno de los principales cambios en el proyecto es que se iniciaría en la avenida Maipú y no en el control caminero número 4, en el acceso a Cañada Quiroz, hasta la ruta provincial 43, acceso a Santa Ana. Desde el control caminero número 4 hasta el acceso a la localidad de Saladas, que forma parte del pliego de concesión para la explotación del peaje se realizará otra obra, que deberá discutirse en breve.

Es decir que la obra de la autovía 12, ya no será de 13 kilómetros sino de 12. Además hubo retoques para mejorar el tránsito urbano a lo largo de la futura autovía.

“La obra está en un 54%, sólo resta lo que ya empezamos", aseguró el representante por Corrientes de la Dirección de Vialidad Nacional, David Moulin.

Según indicó Moulin, las obras de la Autovía 12 que iniciaron esta semana en manos del Gobierno Nacional estarían listas en 2026. "En principio es casi un año y medio más o menos de trabajo", destacó en radio Sudamericana.

"Estábamos con grandes expectativas y con mucho optimismo de que las obras se reinicien antes de lo esperado. Se arrancó con el acopio de algunos materiales que fueron solicitados y ahora la empresa que lo lleva adelante tiene que dotarse de personal para encarar la obra", mencionó Moulin sobre los trabajos de esta semana.