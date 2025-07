Aclaración oficial sobre la calidad del agua de Sauce y Paso de los Libres

n La Administración de Obras Sanitarias Corrientes (Aosc) salió a aclarar un informe de la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático, que viralizó un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que puso en tela de juicio la calidad del agua para consumo humano de las localidades de Sauce y Paso delos Libres.

Asegura la Aosc que “habiendo tomado conocimiento sobre la difusión en diferentes portales acerca de la posible presencia de arsénico en el agua potable de las localidades de Sauce y Paso de los Libres:

1. Antecedentes

de las muestras

El informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hace referencia a dos muestras tomadas hace más de una década, más precisamente en diciembre de 2011. Dichas muestras provienen de perforaciones que no forman parte de la infraestructura de la red de agua potable de Sauce, ni suministran agua a la comunidad general; desconociendo su procedencia, el método utilizado para su extracción y por lo tanto su implicancia en la población.

2. Situación sanitaria

en Sauce

A la fecha, no existen registros que confirmen Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) en las zonas mencionadas. Esta enfermedad está vinculada a la exposición prolongada a altos niveles de arsénico en agua potable.

3. Sobre la presencia

de arsénico

En el estudio realizado por el ITBA, además, no se detalla la especiación química, haciendo referencia solo a presencia de Arsénico Totales.

Existen diferentes formas químicas de arsénico en el ambiente, como el arsénico trivalente (+3) y pentavalente (+5) hasta el Arsénico (0) siendo este último generalmente no tóxico debido a ser insoluble en agua y fluidos orgánicos.

Solicitamos a la comunidad actuar con prudencia al compartir información relacionada con la salud pública. Es fundamental asegurarse de que esta haya sido verificada y avalada por organismos o entidades competentes, evitando así la difusión de desinformación”.

La Fundación Correntinos contra el Cambio Climático presentó un pedido formal de informe al Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y al interventor del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

En el mapeo se destaca que “la situación más crítica se encuentra en la localidad de Sauce, donde el agua no sería apta para el consumo debido a las altas concentraciones de arsénico. Este problema no es nuevo: ya hubo antecedentes similares a principios de 2024, lo que indica que se trata de una situación recurrente en esta localidad del interior de Corrientes, donde una vecina presentó pruebas e hizo una denuncia pública sobre la misma.

En el lugar investigado el agua cuenta con 105.03 ppb (unidad de medida con la que se mide la concentración) superando ampliamente los niveles aceptados. Teniendo en cuenta que los valores recomendables son menores a 10 ppb”.

“El agua en Sauce supera los 50 ppb, por lo que resultan graves. El informe realizado por el instituto nacional señala: “no consumir para ingesta directa y cocción de alimentos. Reemplazar por otra fuente de agua segura”.

“A partir de este informe que vimos del Instituto surge el empezar a relevar más información y que como vecinos podamos saber la calidad del agua que consumimos, ya que estamos hablando de algo vital para todos. Queremos hacer el pequeño aporte como organización ambiental a que la comunidad sepa qué tipo de agua está consumiendo y exigir medidas concretas para prevenir posibles consecuencias en el caso de que sean necesarias”, señaló Nicolás Duarte, presidente de la Fundación de Correntinos Contra el Cambio Climático.