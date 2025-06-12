Emotivo homenaje al Dr Zimerman

n En recuerdo al Dr. Héctor Zimerman, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, se realizó la jornada “Holocausto, Memoria y aprendizajes”. La actividad, que tuvo lugar el miércoles 11 en el Edificio Histórico de la casa de estudios, propuso una reflexión sobre los ejes derechos humanos, Shoá (Holocausto), educación y memoria a través de paneles de debate y reflexión.

El homenaje fue organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, la Sociedad Cultural Israelita “Scholem Aleijem”; la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA); la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas filial Corrientes (DAIA); la Cátedra Holocausto, Derechos Humanos y Genocidio de la Unne y el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

El primer panel contó con la participación del vicegobernador de Corrientes, Dr. Pedro Braillard Poccard; la representante de B’nai B’rith Dra. Graciela Ricer, y el docente de la cátedra Holocausto, Derechos Humanos y Genocidio, Dr. Gerardo Fridman. La Dra. Marisa Spagnolo, secretaria de la Corte Provincial y Coordinadora del Programa Justicia y Sociedad Civil, moderó las exposiciones. La doctora Graciela Ricer, en tanto, afirmó: “Estoy a las puertas de cumplir 60 años de ejercicio de esta profesión, de fatigar los pasillos tribunalicios. Pero debo confesar que a mis 85 años de edad sigue envolviendome la misma emoción cada vez que traspaso el umbral de este claustro universitario, que me habilitó precisamente para ejercer el duro oficio de buscar justicia frente quienes la administran. Vaya que no es una lucha fácil. Pero en realidad todo se transforma en celebración viendo a tantos jóvenes que es lo mismo que decir: cuánta esperanza en el futuro. Y si son jóvenes, confíen que lo mejor siempre está por venir porque ustedes han elegido la más noble de las profesiones: defender causas ajenas como si fueran propias”.

“Hoy en este mismo claustro se rinde justo homenaje al Dr Zimermann (Zijronó Libraja -bendita sea su memoria en hebrero-), quien se propuso desde su lugar tomar la bandera de los derechos humanos, investigó, estudió, enseñó puso foco muchas veces en el Holocausto, que significó la derogación de todos los derechos, la anulación de la dignidad y de la condición humana y representó la mas cruel, masiva e industrializada matanza de judíos”.

“Es que los hebreos, enseñaba Zimermann, nunca resignaron ni abdicaron pertenencia a la tierra natal de Israel así que volvieron una y otra vez, tras persecuciones y diasporas sin fin, de lo que da testimonio no solo el relato bíblico de hace más de cinco mil años. 700 años antes de Cristo, los asirios atacaron y dispersaron el Reino de Israel: 580 años antes de Cristo, los hebreos fueron reducidos a la esclavitud y condenados al primer exilio forzado. Nabucodonosor destruyó el primer templo levantado casi mil años antes de Cristo, por Salomón (950). Cuando fueron liberados por los persas los judios volvieron a Jerusalén y construyeron el segundo templo que fue destruido y profanado por los romanos en el año 70 después de Cristo. Precisamente una de las paredes del segundo templo subsiste hasta hoy y se la conoce como el Muro de los Lamentos. (Cuando los romanos sofocaron la última sublevación judía dieron el nombre de Palestina a Judea)”. “Conforme a la fe islámica, Mahoma nació 570 años después de Cristo en Arabia Saudita (entonces La Meca), en la revelación divina que fue el Corán no figura en ninguna parte Jerusalén. Las enseñanzas del Corán se expandieron hacia los cuatro vientos. Alrededor del año 690, después de Cristo, el Islam llegó a Medio Oriente y en el lugar en que estaba el segundo templo construyeron el impresionante Domo de la Roca muy cerca del Muro de los Lamentos.-Todo es historia y todo queda en la memoria parafraseando ese rezo cantado por León Gieco”.“Después de la tragedia del Holocausto, Naciones Unidas creó el Estado de Israel en 1948 pero el mismo día del retiro británico: tropas de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania con apoyo de Yemen, Arabia Saudita y Libia, atacaron a Israel.En 1967 Israel vuelve a ser atacada por sus vecinos árabes (Egipto, Irak, Siria) en el días más sagrado en Yom Kipur en lo que se conoce como la guerra de los seis días, Jerusalén queda reunificada y los judíos pueden volver a rezar en el Muro de los Lamentos”“La Argentina sufrió la trágica voladura de la Amia, después del criminal atentado de la Embajada de Israel.-Pero en la lucha por los Derechos Humanos, el mundo sigue buscando salidas que no sean ni el terrorismo y mucho menos las guerras: "Esa mostruosidad escandalosa", decía Alberdi en su libro el Crimen de la guerra. La guerra: ayer, hoy y en cualquier momento aniquila la condición humana, es sinónimo del mal absoluto, de muerte, hambruna, destrucción. No cabe duda que la educación, la capacitación, la información emergen como herramientas primordiales para resguardo de los Derechos Humanos”.“No se nos escapa que hoy la educación (además de los enemigos seculares de la libertad) se enfrentan con un poder planetario. A un click desde cualquier dispositivo puede salir disparado un discurso de odio, una difamación que contamina las mentes y las voluntades hasta de los más prestigiosos centros universitarios. Con un click se logra paralizar el razonamiento y multiplicar hasta el infinito la desinformación, se perforan todos los conceptos: el agresor pretende anular la posibilidad del derecho de defensa del agredido”.

“Una sangrienta caceria humana como la desatada el 7 de octubre aparece disfrazada en las redes como un mero acto de resistencia para justificar el degüello y decapitación de bebés, el asesinato de hijos delante de sus padres y viceversa, la violación de mujeres, autofilmando sus autores la estela de cuerpos ametrallados y arrastrados al cautiverio o al infierno de los túneles para que sirvan como objetos de canje vivos o muertos”. “No cabe dudas que el 7 de octubre de 2023 se cometió la matanza de Judíos mas tenebrosa después del Holocausto y como ya sucedió con el Holocausto emerge la cabeza de otro monstruo que es la negación de la barbarie, acompañada de una judeofobia alimentada por el terrorismo”. “La profecia de Isaías anuncia que acontecerán los dias en que se transformarán las espadas en arados y que no se alzará nación contra nación, ni se adiestrará mas para la guerra. Este versículo bíblico está grabado en el muro de la Naciones Unidas, donde también hay una escultura impresionante que representa un hombre de estructura hercúlea, que con uno de los brazos en alto sostiene un martillo para doblegar el filo de una espada, que con el otro brazo mantiene apoyado un arado.Suavizando este tema tan angustioso quiero terminar con la estrofa de un poeta latinoamericano exquisito, que lleva el mismo mensaje que el del profeta y que apelando a una rosa blanca como símbolo de paz dice así: "En junio, como en enero, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero, que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Que se cumpla el anuncio del profeta y que se transforme en realidad el simbolismo del poeta. Que así sea. Amén”.-