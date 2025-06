La legisladora Sofía Brambilla propone crear un fondo yerbatero y critica ineficiencias

Hace unos días los medios de comunicación, la sociedad y diferentes sectores dedicados a la producción y comercialización de la yerba mate se han hecho eco de un proyecto de ley presentado por una diputada correntina, la legisladora por el PRO, Sofía Brambilla.

Esta iniciativa propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) creado por ley 25.564 y la creación de un “Fondo de la Yerba Mate” (de carácter temporal) con el remanente de los recursos del Instituto, que luego de cumplir con todas las obligaciones existentes hasta el momento de su liquidación, serán redistribuidos entre los integrantes de la cadena productiva del sector yerbatero. Su distribución estará a cargo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Este proyecto ha traído opiniones, a favor y en contra, de la continuidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y es por lo que decidimos hablar con su autora.

Periodista: Sofía, como habrás leído, tu proyecto tuvo bastante repercusión estos días a nivel nacional, pero sobre todo, en la provincia de Misiones ¿Qué fue lo que te llevó a presentarlo?

SB: En primer lugar, muchas gracias por el espacio.

La verdad es que las quejas de los yerbateros sobre el funcionamiento del INYM no son nuevas, vengo preparando este proyecto hace casi un año, después de haber participado de la reunión informativa que se realizó en mayo del 2024 y que fue organizada por las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y la de Economías y Desarrollo Regional. Soy miembro de ambas comisiones y en la de Agricultura y Ganadería, ejerzo la Vicepresidencia.

La cuestión es que, en esa ocasión, a raíz de los planteos por la importación de yerba, también hubo fuertes quejas sobre el funcionamiento del INYM. Ahí escuchamos cosas como el reclamo por la falta de designación del presidente del organismo por parte del Ejecutivo Nacional; pero también muchas críticas al Instituto, y más que nada, una realidad que pareciera estar más enfocada en la estructura productiva de la provincia de Misiones, y no así en la de Corrientes. En ambas provincias se concentra la producción e industrialización de la yerba mate.

Sin embargo, no solamente fueron voces correntinas las que se escucharon acerca de las ineficiencias del Instituto, y como se fue diluyendo la función principal para la que fue creado en el 2002, sino que también, hubo misioneros que opinaron en el mismo sentido crítico.

Periodista: ¿Y cuál es esa función principal que tiene el INYM?

SB: Bueno, este instituto se creo por ley en el año 2002, como una respuesta desde el Congreso de la Nación por un conflicto por los bajos precios de la hoja verde y lo que esto afectaba a los pequeños productores misioneros, la movilización de productores tuvo lugar en Posadas, y supongo que, sumado a la crisis que ya se vivía en el país (post 2001) los legisladores nacionales de entonces, pensaron que la creación de un organismo representado por todos los actores intervinientes de la cadena, representantes de la provincia de Misiones, de Corrientes y del PEN podrían, en conjunto, determinar precios mínimos para evitar que fueran muy bajos y así poder sostener su actividad. El INYM fue pensado tomando como referencia a la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) que existió entre 1935 y 1991 pero que finalmente tampoco pudo resolver el problema de los pequeños productores misioneros y por eso se decidió su disolución.

Periodista: ¿Hoy fijar precios mínimos ya no es necesario entonces?

SB: No propongo eso. Lo que sostengo se basa en hechos de la realidad. La principal función del INYM es fijar el precio del kg de hoja verde y el precio del kg de yerba canchada, pues bien, desde el 2020 hasta la fecha, quienes conducen el INYM no lograron ponerse de acuerdo con el sistema que habían creado, y la Secretaría de Agricultura de la Nación terminó resolviendo mediante el dictado de laudos para determinar los precios mínimos. Si miramos la serie histórica, de las 42 veces que se determinó el precio mínimo, el 61% fue sin acuerdo del directorio del INYM y tuvo que ser efectuado por decisión de la Secretaría de Agricultura de Nación.

Entonces, conforme los propios datos del Instituto, esta mecánica así como fue diseñada no funciona y el actuar del Ejecutivo Nacional (a través de agricultura) que debería ser una excepción, está siendo parte de la regla; por eso de mínima, merece una revisión el sistema.

Periodista: ¿Qué propone?

SB: En primer lugar, disolver el Instituto, cumplir con todas las obligaciones pendientes hasta su liquidación y, luego, la redistribución de lo que quede de sus recursos entre los actores de la cadena productiva.

Hablar del INYM como un organismo que solo se ocupa de la actividad yerbatera es tener una mirada parcial, también ha servido como plataforma política de muchos de sus directores y varios escándalos por los viajes que realizaron miembros de su directorio y los viáticos que recibieron estos años; denunciado por sus propios representados. Los costosos viajes al exterior de parte de sus directores con argumentos de “abrir nuevos mercados” no se han reflejado en resultados concretos para la cadena yerbatera.

Periodista: ¿Y qué dice cuando escucha que este proyecto es en contra de los pequeños productores?

SB: Esto no es contra de los productores, es en contra de la multiplicidad de organismos y estructuras que se han ido creando con el tiempo y que solo han servido para duplicar funciones del Estado en todo el territorio. Tenemos que ser eficientes y sobre todo, transparentes.

Entiendo que surjan críticas de parte de un sector del directorio, porque cuando se tocan intereses personales, la crítica es moneda corriente. Pero acá quiero separar dos aspectos. La mayoría de los comentarios que escuché de varios de los directores o exdirectores (principalmente de Misiones) se enfocan en mi persona, más de uno me mandó a estudiar o cree que no entiendo, y si, puedo desconocer como es la cosecha de la yerba mate, pero como politóloga, y especialista en política pública, comprendo perfectamente cuando un organismo no cumple sus objetivos, superpone funciones con otros organismos, no monitorea resultados, ni rinde cuentas. Sé muy bien que estoy tocando intereses de unos pocos, lo que no escuche en ningún momento, son resultados concretos que haya tenido el INYM en estos 22 años de existencia, ya que ni siquiera su principal función han podido cumplir, que es fijar el precio de la hoja verde.

Por otro lado, me resulta muy importante y tiene que ver estrictamente con los pequeños productores; coincido totalmente con lo expuesto por un productor de Misiones (se refiere al productor Chamula, Victor) en la reunión que tuvimos en las comisiones en mayo del 2024, y dijo que uno de los principales problemas es que en Misiones, a pesar de haber sido históricamente la provincia yerbatera del país, las condiciones locales, la hacen menos competitiva que la provincia de Corrientes. Este productor destacó entre los obstáculos, el estado de los caminos, la alta presión impositiva provincial, el costo del flete, la cantidad de operarios que utilizan para levantar la misma cantidad de cosecha; cuando en Corrientes lo hacemos con 4, los misioneros la hacen con 40 empleados.

Esto trae como conclusión que para que el sector gane competitividad, requiere de políticas públicas específicas desde el ámbito provincial, Corrientes pudo hacerlo y Misiones seguro que también podrá. El gobierno de Misiones tiene un ministerio de Trabajo, un ministerio de Industria, un ministerio de Agricultura y Producción, un ministerio de Acción Cooperativa, Mutual y Comercio, una subsecretaria de Agricultura Familiar y una Subsecretaria de Asuntos Yerbateros. No necesita de la continuidad del INYM que se sostiene con fondos de las estampillas (tasa de inspección y fiscalización) que deben adquirir las empresas comercializadoras, de manera obligatoria, cuyo precio, estoy segura, se traslada al consumidor. No es menor además que genera una contradicción: se supone que el INYM debe controlar a quienes lo financian???.

Periodista: Entiendo, pero el INYM no solo determina precios también tiene becas, programas, actividades de promoción del consumo, etc.

SB: Si, también tiene funciones de fiscalización que son idénticas a las de la ANMAT y SENASA, de promoción del comercio exterior, cuando tenemos Embajadas y misiones comerciales en el mundo, o estadísticas cuando tenemos organismos del Estado que pueden llevar adelante esos registros sin que continúe un organismo con graves cuestionamientos en su desenvolvimiento.

Es decir, todo lo que realiza el INYM es porque previamente le fue delegado por el Estado, y ya tenemos organismos que pueden realizar esas actividades. Con lo cual repito, estamos intentando eliminar la superposición de estructuras

burocráticas que no solo generan un costo a los ciudadanos, sino que encima, no sirven.

Periodista: ¿Qué espera que ocurra con su proyecto?

SB: En primer lugar, estoy muy satisfecha con el acompañamiento de mis colegas tanto de mi bloque PRO como de la Libertad Avanza y entiendo que será tratado en Comisiones, para debatir y que cada sector, pueda exponer sus argumentos. Pero hasta hoy lo que sabemos es que los problemas que enfrentan los pequeños productores yerbateros de Misiones siguen siendo exactamente los mismos que hace 22 años.

Si mi proyecto se aprueba en las comisiones estará en condición de ir al recinto y allí veremos si se aprueba o no. Yo creo que tendremos ley porque tenemos que permitirnos revisar y debatir lo que está mal para mejorar, pensar otras alternativas que sean más eficientes y dejar esta vieja práctica de sostener organismos o institutos que han dejado de lado sus objetivos, solo porque unos pocos, se adueñan de la voz de muchos.