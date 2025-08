Brambilla propone crear un Plan Nacional de Formación en Cuidados Paliativos

n La diputada nacional Sofía Brambilla presentó un proyecto de ley que propone la creación del Plan Nacional de Formación en Cuidados Paliativos, con el objetivo de garantizar el acceso a una capacitación de calidad a todas las personas que acompañan o tratan a pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o de pronóstico limitado.

El proyecto enfatiza que los cuidados paliativos no solo alivian el dolor físico, sino también el sufrimiento emocional, psicológico, social y espiritual de los pacientes y sus entornos cercanos. Además, el proyecto afirma que es fundamental una formación integral para quienes asisten en estas situaciones, ya sea en internaciones domiciliarias o espacios ambulatorios.

La propuesta incluye la formación y la actualización constante del personal de salud pero también, de otros actores involucrados en la atención y acompañamiento de los pacientes. En este sentido, se remarcó la necesidad de brindar herramientas a quienes cuidan de los familiares y personas cercanas al paciente, entendiendo su rol dentro del proceso.

“Este proyecto surge luego de reunirme con familiares de pacientes con enfermedades terminales que me remarcaron la falta de formación en cuidados paliativos de parte de algunos profesionales médicos y la necesidad de contención de las familias que atraviesan este proceso tan doloroso. Es necesario formar a quienes acompañan a pacientes en situaciones críticas. El cuidado paliativo es un acto de humanidad y dignidad”, sostiene Brambilla.

El texto remarca que los cuidados paliativos no tienen como fin curar, sino acompañar con dignidad, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades avanzadas. Por ello, se consideró

indispensable contar con una política pública nacional que fortalezca la formación en este campo, reconociendo el valor de cada persona que asiste, cuida y acompaña.