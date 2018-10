Titiriteros será la banda soporte de Guasones

Es una banda de rock alternativo de Corrientes, en la que prevalecen los estilos de rock and roll, blues, baladas, entre otros. Nace en abril de 2017. Sus letras giran en torno a vivencias personales, de compromiso social y poéticas. Han brindado recitales en Asamblea Ciudadana, Coronel Carreta, Ibiza Bar, Centro Cultural Flotante, Teatro de la Biblioteca Mariño, Feria Provincial del Libro de Corrientes, Festival Rock del Parque, Festival Circo Rocanrol, Festival Forestal Rock (Santa Fe), Feria del Libro de Caá Catí, Pre Taragui Rock, etc. Ha grabado un demo bajo el título de Titiriteros, el cual incluye tres temas: “Canción para no olvidar”, “El titiritero” y “Buscando hongos”. Actualmente la banda está grabando su primer disco La Revoluciòn del Hongo, el cual incluye doce temas.

Integrantes: Facundo Alarcón (voz y guitarra acústica), Nico Almada (guitarra eléctrica), Martín Benítez (guitarra eléctrica), Leandro Tejerina (bajo) y José Velozo (batería), Jonathan Cabral (percusión) Néstor Aguilar (saxo y armónicas).