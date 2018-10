Con la asistencia de un defensor oficial, declara hoy el ex intendente Faraone

A diferencia de otros detenidos por la megacausa Sapucay que investiga una red narco en la provincia de Corrientes, la información en relación al ex jefe municipal de la localidad de Empedrado, Juan Faraone, se canaliza de manera cautelosa por parte de las fuerzas federales.

Según se pudo conocer durante el fin de semana, allegados al dirigente político sondearon a varios abogados que pueden ejercer su defensa y frenar de alguna manera su inmediato traslado a Buenos Aires.

Al parecer las negociaciones no prosperaron y en principio sería representado por un defensor oficial.

Esta mañana está previsto que el nuevo imputado junto con su hija, su ex yerno y el resto de los detenidos se presenten en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, para escuchar la lectura de las pruebas que existen en su contra como así también, la imputación. Luego todos tendrán la oportunidad de declarar si consideran que es necesario.

Para los investigadores es importante que comparezcan, ya que sospechan que tienen información valiosa para revelar.

Cabe recordar que Faraone fue detenido el pasado viernes en su domicilio de la capital correntina. Junto a él fueron apresados dos familiares directos, gendarmes que habían sido captados por la “narcopolítica” en 2014. Desde entonces, se los mantuvo en la fuerza como “carnada”, siendo vigilados de forma permanente y utilizados para estudiar el comportamiento del resto de los integrantes de la banda. De esa forma se obtuvo información precisa que permitió conocer cómo operaban los diferentes miembros y los roles que ocupaban cada uno de ellos. Faraone se suma así al ex intendente de Itatí, Natividad Terán, su vice, Fabio Aquino, y el comisario de la localidad, todos detenidos durante el megaoperativo “Sapucay”.

Este entramado criminal con vínculos políticos fue desarticulado por las fuerzas federales en marzo del año pasado. Con datos de los diferentes eslabones de la cadena, desde el ingreso de la droga hasta su distribución, se apresó luego a los distintos integrantes de la banda.