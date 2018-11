Acoso sexual: denuncian que sujeto ofreció dinero a una menor de 14 años

En Santo Tomé denunciaron a un hombre por acosar sexualmente a una chica de 14 años con el agravante de que el acusado es el papá de su compañera de colegio, ya que ambas cursan el segundo año en la Escuela Normal “Profesor Víctor Mercante”.

La denuncia fue radicada por la mamá de la adolescente implicada, quien se presentó ante la Comisaría de la Mujer y el Menor, tras lo cual la Justicia comenzó a movilizarse.

La mujer -cuya identidad se preserva- reveló al portal Urgente Santo Tomé que “el degenerado le mandó un mensaje vía Whatsapp a mi hija de 14 años ofreciéndole que saliera a dar una vuelta con él en su auto y si quería que la pase a buscar, y si ella quería él le daba 600 pesos para estar un rato con ella”.

En cuanto al hecho, la señora expresó: “Imaginate como me sentí cuando me enteré”.

En otro orden de cosas, la mujer relató que “mi hija no se animaba a contarme por miedo, entonces le mostró el mensaje a su compañera que es la hija de este degenerado y lo reveló en el colegio. Ella cursa el segundo año de la Escuela Normal y se armó un revuelo”.

En tal sentido, sostuvo que “los profesores se enteraron de la situación y me llamaron, y en la escuela me contaron lo que sucedió. Me citaron a mí y al padre de mi hija y como padres tomamos las medidas, hicimos ayer -por el jueves- la denuncia en la Policía. Yo no puedo dejar pasar esto”, remarcó.

Sobre el modo en que el sujeto consiguió el teléfono de la menor, la mujer señaló que “el sábado mi hija estuvo en casa de una compañera, y allí estaba la hija de la persona denunciada. Decidieron llamar al padre de una de ellas para que la fuera a retirar y usaron el teléfono de mi hija para efectuar la comunicación.

Fue ahí donde quedó registrado el celular de mi hija en el teléfono de este señor, y seguro lo guardó al número. Ese señor trabaja en Virasoro. El lunes desde su trabajo le mandó el mensaje”, señaló.

En otro orden de cosas, desde la Policía local admitieron la existencia de la denuncia contra el ciudadano César M., oriundo del barrio Estación de Santo Tomé, padre de una alumna de segundo año de la Escuela Normal, precisó el mismo medio periodístico.

Una de las primeras medidas ordenadas desde la Justicia fue la restricción para este sujeto, para que no pueda acercarse a la menor acosada.

El juzgado a cargo de la investigación es el de Instrucción y la magistrada es la doctora Marina Durand de Pereyra.