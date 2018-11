Olmedo: “Hay que quitarle las retenciones al campo”

El diputado nacional, Alfredo Olmedo visitó ayer Corrientes y lanzó su candidatura a Presidente 2019. Aseguró que las encuestas, que él mismo hace, lo acercan a Macri y Cristina Fernández. El sanjuanino tiene previsto recorrer el interior de la provincia.

En conferencia de prensa realizada en el hotel Guaraní, expuso su plataforma electoral.

“Hay que quitarle las retenciones al campo, el campo no puede sostener la inoperancia del Estado y la vagancia de algunos y los negociados de otros”, lanzó

También enfatizó: “Respeto las iglesias católicas y todas las iglesias, las iglesias en su totalidad tienen que ser la reserva moral del país. No hay que embarrar o teñir de algún color la verdadera iglesia y la verdadera fe el pueblo”.

“Tenemos un país que curiosamente, el sector político todos los días hace un esfuerzo sobre humano por arrodillarlo. No tiene que haber retenciones, a todo aquel que produce o exporta, desde un alfajor a un vino, le pusieron retenciones e impuestos. Hay que bajar los impuestos, no aumentarlos y a partir de ello vamos a tener mayor producción”, propuso.

“Nuestra ganadería, tiene que ser considerada como un bien nacional, y en todos aquellos lugares en los que se pueda producir alimento para el mundo, cuidando el medio ambiente, tendrá el apoyo total, no estoy de acuerdo con los fundamentalistas que solo quieren detener el presente y el futuro de un país, a base de las extorciones para vivir del aporte de la tarjeta de crédito de una señora que curiosamente, muchas veces, no sabe de qué se trata el interior de la Argentina”, dijo el candidato a presidente.

“Por años, estuvimos gobernados por doctores, ahora por ingenieros, tenemos que probar con un laburante que se haya ganado el pan con el sudor de su frente”, destacó a modo de mostrarse con una opción viable para el próximo año.