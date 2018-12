Rechazaron el pedido de Boudou de apartar a los jueces y la UIF apelará el fallo de excarcelación

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer una recusación planteada por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou contra los jueces de ese tribunal que deben revisar su condena en el marco del caso Ciccone.

Los miembros de la sala IV del máximo tribunal penal rechazaron “in límine” el planteo que, contra ellos, formularon por los abogados defensores del ex vicepresidente.

Los integrantes de esa sala de Casación son los que deben decidir si ratifican la condena contra Amado Boudou que fue excarcelado el miércoles de esta semana porque el fallo en su contra no está firme y los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 entendieron que su libertad no pone en riesgo otras investigaciones.

La defensa del ex funcionario kirchnerista había planteado que los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos no podían revisar la condena de Boudou porque ya habían intervenido en el expediente con anterioridad, por lo que correspondía que la evaluación de la condena quedara en manos de otros magistrados.

Entretanto, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, anunció que el organismo apelará ante la Cámara de Casación el fallo que resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente Amado Boudou.

Además, Federici consideró que el ex funcionario “k” podría fugarse porque pertenece a una "agrupación política con muchos aliados en la región que podrían facilitarle refugio" y también que existe "el riesgo de obstrucción a la investigación", porque mientras estuvo en libertad Boudou realizó "maniobras" para encubrir su delito.