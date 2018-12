Controversia que comenzó en el recinto sanroqueño ahora continúa en la Justicia

Por el tratamiento de un proyecto referido a pedidos de informes sobre la administración del legislativo de San Roque, hace unos cinco meses, durante una sesión ordinaria se generó una controversia entre la concejal Adriana Carmagnola y el viceintendente y presidente nato del recinto José Altamirano. La mencionada edil lo denunció al funcionario que hoy está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Goya.

“Ese día pedí el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes para conocer en qué se gastaban los recursos del Concejo y también sobre la contratación de personal por parte de la Presidencia, lo cual no contaba con el aval de todos los integrantes del cuerpo deliberativo”, contó Carmagnola a este diario para explicar su versión sobre el origen de la disputa que se judicializó.

Según sus dichos, “él se negó a incorporar los temas al orden del día, pese a que esa posibilidad está contemplada en la normativa vigente”.

Por ello, recordó, que primero hizo una denuncia en la comisaría y luego el caso pasó al Juzgado goyano.

Motivo por el cual, aproximadamente un mes después de la denuncia, la concejal fue convocada a declarar ante la Fiscalía. “Ratifiqué mi denuncia y ahora Altamirano está citado a declarar mañana (hoy) a las 10 como imputado por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó Carmagnola.

Por su parte, el Viceintendente había manifestado semanas atrás a El Litoral que “cuando declare en la Justicia, diré lo mismo que en la comisaría: Sólo hice cumplir la normativa. Todavía no se había leído el acta de la sesión anterior y ya quería incorporar un tema que estaba por fuera del orden del día”. A su vez continuó que “de acuerdo a lo establecido, una vez que se termine de tratar los proyectos previstos para esa sesión, un concejal puede mocionar para que una determinada propuesta o tema se trate sobre tablas. Allí, votan todos y si la mayoría así lo decide, se avanza con el tratamiento”.

Eso, de acuerdo a lo expresado por Altamirano, no sucedió porque “ella se retiró en el medio de la sesión”. Tras lo cual planteó que “y para saber sobre la administración de los recursos del Concejo no existe ningún impedimento. Toda la documentación está en la Secretaría y tanto ella como los demás concejales pueden ir a ver”.

Sobre lo sucedido en aquella sesión ordinaria, cada una de las partes tiene su versión de los hechos. Ahora, será la Justicia quien se ocuparía de investigar para determinar si existió o no algún tipo de anomalía.