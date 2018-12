Puesteros afectados por el incendio no se rinden y algunos volvieron a vender

El paseo de compras lindante al Mercado de Productos Frescos de calle Lavalle, entre Mendoza y Córdoba, continuaba ayer con su interior reducido a cenizas. El feroz incendio de la madrugada del jueves cambió la vida de todos los comerciantes de indumentaria, que sin embargo ayer juntaron fuerzas y se instalaron en el espacio en improvisados puestos para vender lo poco que tenían en sus casas o que pudieron comprar juntando unos pesos.

Desde los puestos instalados sobre calle Ex Vía, solicitaron ayuda al Municipio y una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés. Asimismo, aguardan que también se realice una investigación exhaustiva del incidente, dado las versiones que circulan y por lo cual el hecho podría llegar a considerarse como intencional.

Tras una jornada de desesperación, angustia y tristeza, los comerciantes afectados no se quedaron de brazos cruzados, y ayer concurrieron al Mercado, a pesar de la lluvia. Tras la demarcación de un espacio de 1,20 que realizó la Municipalidad, algunos de ellos ya se ubicaron por Ex Vía, cuidando en principio su lugar y luego para poder, de a poco, ir ocupándolo con lo que conseguían. Los gazebos en la zona no superaban los 20, como así tampoco los puestos instalados, dado que muchos se quedaron sin nada de mercadería. La mayoría de los productos que ofrecen para la venta son indumentaria, juguetes y algunos calzados, pero no hay nada de electrónica y demás productos que caracterizaban al mercado, como el lugar donde se podía encontrar diversidad de artículos.

Al ingresar a la zona todavía se puede sentir el olor a plástico quemado, como así también dentro del predio de Productos Frescos, el aire recuerda los efectos del incendio, como también los rostros de desesperación y angustia de los trabajadores que no saben qué va a pasar de ahora en adelante con su situación laboral. Esta es la única fuente de ingresos en varios casos de muchas familias completas que se turnaban para atender a los clientes.

“Perdí mucha mercadería, aproximadamente un millón de pesos, pero tengo estas ropas que me quedaron porque estaba llegando de Buenos Aires con más cosas cuando me avisaron del incendio, pero a pesar de que nos dijeron que traerían una carpa para nosotros, ahora conseguimos una prestada”, dijo Norma a El Litoral que visitó nuevamente la zona.

Durante la charla un señor se acercó y preguntó si tenían pantalones y ella dijo que no y continuó la conversación comentando que “docenas tenía y ahora nada”.

En cuanto al sector otorgado provisionalmente, El Litoral pudo saber, que los comerciantes afectados se negaron a firmar un acta por el cual se le habilitaba por un año a permanecer en esa calle, ya que ellos quieren que se arregle su galpón y volver a trabajar en ese lugar, con un techo que los cubría del sol y de la lluvia.

En tanto, Orlando sentado en una silleta al costado de los gazebos se sumó a la conversación y comentó “además de perder toda mi mercadería que valía un poquito más de un millón de pesos, perdí $90 mil pesos que tenía para pagar otra compra que había hecho”.

En cuanto a la ayuda dijo que “hoy nadie apareció ni de la Municipalidad y menos aún del Gobierno. Estamos esperando que vean cómo arreglar nuestro lugar, porque de acá no nos vamos, no queremos que nos trasladen quiero que saquen todo lo quemado y nos dejen trabajar ahí como siempre”.

“Nosotros conseguimos prestado el gazebo y estas mercaderías teníamos en nuestra casa, pero ni los calzados son número continuo, perdimos todo y estamos solos” y agregó “acá estamos, esperamos que pase la lluvia y nos instalamos, en el medio del rayo de sol, sin baño químico (aunque en el mercado cuentan con sanitarios) sin agua, totalmente desamparados. Toda mi familia trabajaba en el puesto y ahora tenemos unas chancletas para vender”, dijo otra de las comerciantes.

Además durante la recorrida El Litoral pudo saber que los comerciantes recibieron algunas donaciones de mercadería, por lo cual al mediodía cocinaron una comida para todos y almorzaron en el lugar, a fin de preservar lo poco que tienen.

En cuanto a la noche y el resguardo de sus cosas, El Litoral en diálogo con los comerciantes pudo saber que algunos volverán a sus casas ya que son muy pocas las cosas que tienen para vender, mientras que otros pensaban quedarse en el lugar por lo que conlleva instalar, desinstalar los gazebos y trasladarse todos los días ya que algunos de ellos no cuentan con móviles, como así también por temor además, de perder el lugar.

Investigación

Durante la recorrida, los puesteros comentaron algunas versiones sobre las posibles causas de lo sucedido, sin dejar de mencionar el bidón de nafta y la manguera que se encontró. Asimismo otros hablan del descuido del personal de seguridad, mientras que otros hacen referencia a que los sectores donde estaban los puestos, dentro del mercado no contaban con los candados que ellos mismos colocaron antes de terminar la jornada laboral, por lo que presumen que podrían haberse llevado mercadería y luego desatar el fuego.

“Necesitamos ayuda, invertimos mucho, pedimos préstamos, nos fiamos porque con las fiestas íbamos a recuperar y tener ganancias. Pedimos que nos ayuden pero que se investigue lo que pasó, esto fue intencional, nos quisieron perjudicar y lo lograron, pero vamos a seguir luchando como siempre lo hacemos todos los días”, dijo una de las comerciantes, mientras acomodaba sus indumentarias.