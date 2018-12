Se recupera la mujer a quien le amputaron una pierna tras un robo

El estado de salud de Susana Duete (49), quien fue arrojada debajo de un camión en movimiento al resistirse al robo de su mochila en la zona de la avenida Maipú y calle Madariaga, presentó mejoras y fue pasada a una sala del Hospital Escuela donde permanece internada hace más de un mes. “El mejor regalo que nos trajo esta Navidad es saber que ella iba a pasar a sala, que está bien y eso nos tranquilizó, estamos todos bien”, destacó Belén Olivares, hija de Duete.

En tanto, señaló que “ahora que ya empieza a hablar nos podemos comunicar un poco mejor con ella”, y agregó que “ahora con su evolución estamos mejor, más tranquilos, estamos bien, lo primordial era que ella esté con vida y bien”.

En referencia al asalto que terminó con su madre debajo de un camión, expresó que “no recuerda mucho, por ahí se le mezclan algunas cosas, porque estuvo mucho tiempo dormida, pero de a poco recuerda”.

Y agregó que “nos preguntaba cómo estábamos, qué día era, cómo estaba nuestra hermana, si pasó de grado, sabe que no tiene una de las piernas, pero no recuerda qué pasó todavía, nada de nada”. Consultada sobre si tendrá secuelas, Belén contó a Radio Dos que “nos dijeron que hay una parte del cerebro que está muerta, una isquemia cerebral que no saben si fue por el golpe o por la pérdida de sangre”.

Asimismo, afirmó que “ahora la tienen que trasladar a sala y ver qué pasos seguimos, nos dijeron que cuando salga tiene que ir a un neurólogo sí o sí”.

Cabe recordar que por el ataque a la mujer hay dos jóvenes detenidos. Uno de ellos estaría seriamente involucrado ya que fue identificado a partir de filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el intento de robo.