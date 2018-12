Festejo para los Girolami, triunfo de Néstor y título para Franco

El cordobés Franco Girolami, con Mitsubishi, se consagró ayer campeón de Top Race V6, en la última carrera de la especialidad que ganó su hermano Néstor, con Mercedes, y que se corrió en la ciudad de Río Cuarto.

Tras los 55 minutos de competencia más una vuelta al trazado de 3.310 metros de extensión se impuso el oriundo de Isla Verde, Néstor Girolami, y segundo fue el arrecifeño Agustín Canapino (Mercedes).

Franco Girolami, con su Mitsubishi culminó tercero y le alcanzó para obtener el título por un punto ante el siete veces campeón, Canapino.

Por su parte, el correntino Humberto Krujoski finalizó en el octavo lugar.

La carrera tuvo un toque polémico a poco de comenzar entre Néstor Girolami y Martín Ponte, ambos con Mercedes, y fue este último quien salió más perjudicado al tener que abandonar.

La competencia se puso en marcha con una dura batalla entre los dos principales postulantes al título. Franco Girolami y Canapino que perdió la primera posición en el lanzamiento de la competencia.

A partir de allí las conjeturas empezaron a ganarse, vuelta por vuelta la calle de boxes. El “Bebu” logró un excelente avance en los giros iniciales y de la décima posición de largada rápidamente saltó a la séptima y poco a poco fue avanzando hasta llegar a la primera colocación.

Mientras la competencia consumía el tiempo estipulado de 55 minutos, la definición variaba con el correr de las vueltas. Por momentos Canapino se consagraba y por momentos lo hacía Franco Girolami.

El campeón 2017 hizo todo lo que debía hacer. Lucho, peleó y arriesgo en los momentos que debía hacerlo atacando la posición de Néstor Girolami, pero no pudo doblegar la defensa cerrada que propuso el piloto de Isla Verde.

Franco se posicionó en la tercera colocación con Matías Rodríguez atrás para cuidarle las espaldas. Con estas posiciones el campeón era Franco.

Así se corrieron las últimas vueltas. La definición prometía ser apasionante, electrizante y no decepcionó. El título voló en el aire y no definía para qué lado caía, inclusive después de caer la bandera a cuadros hasta la Comisión Técnica descartó alguna sanción a Bebu ratificando las posiciones de la carrera.