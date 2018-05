Vías Navegables: caerán más de 30 contratos y evalúan alternativas

Sonó nuevamente el alerta en la delegación local de la dirección nacional de Vías Navegables, después de que el personal recibió la confirmación de que caerán más de 30 contratos y el organismo pasará a ser sólo un ente de control. Esta semana seguirán con las asambleas diarias y analizan alternativas para no perder sus fuentes laborales.

Los trabajadores iniciaron un plan de lucha luego de la reunión que tuvieron hace una semana con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Mariano Saúl, donde fueron notificados que los contratos que vencen en junio (unos 5) y en diciembre (unos 30) no serán renovados.

“El funcionario nacional nos explicó que Vías Navegables quedará como un ente de control con el personal de planta permanente que no sea reubicado o se acoja a la jubilación anticipada”, señaló a El Litoral, Osvaldo Savao, uno de los voceros de los trabajadores, Osvaldo Savao.

También reveló que quienes tienen vínculo de ley marco (contratados) se quedarían sin trabajo. Y por ello, ya iniciaron asambleas todas las mañanas, que se mantendrán el tiempo que sea necesario para visibilizar la situación que atraviesa este sector y principalmente dar a conocer cuál es la función que cumplía: dragado y balizado del río Paraná.

En paralelo, están elaborando distintas propuestas que serán presentadas dentro de un mes al subsecretario de Vías Navegables, para seguir trabajando. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de usar los dos balizadores para llevar producción local a Buenos Aires y volver con insumos para estos pequeños emprendimientos correntinos.

Otros proyectos que están en proceso apuntan a evitar el desguase de las dragas y que las mismas puedan ser usufructuadas por el personal para realizar distintas tareas.

Además del plan de lucha en marcha y el análisis de alternativas laborales, los agentes de Vías Navegables que perderían sus fuentes de trabajo no descartan recurrir a la justicia. Así ya lo hicieron dos contratados que se quedaron en la calle a fines del 2017, y después de conseguir un fallo favorable, serían reincorporados.