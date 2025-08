“No es un objeto, es un niño”: una madre denuncia que la Justicia de Corrientes le quitó a su hijo sin fundamentos

En medio de una disputa judicial que ya lleva varios meses, una madre oriunda de Clorinda, Formosa, lucha por recuperar la tenencia de su hijo de 5 años, luego de que una jueza de Corrientes decidiera que el menor debía quedar a cargo del padre, sin haber realizado instancias clave como Cámara Gesell ni evaluaciones psicológicas completas a los progenitores.

“No se ha investigado el entorno familiar, no se escuchó a mi hija. Le arrebataron a su hijo sin razones claras”, afirmó la madre de Nahiara a El Litoral. El caso, que comenzó con una mudanza por amenazas y presiones del padre, ahora genera preocupación por la forma en que intervino la Justicia de Corrientes.

Una historia atravesada por el miedo y la manipulación

Hace tres años, Nahiara se separó del padre de su hijo y se trasladó a Clorinda. Según relata su madre, la decisión de mudarse fue impulsada por las amenazas del hombre, quien insistía con quitarle al menor bajo el argumento de que ella no tenía empleo ni propiedad a su nombre.

“Le decía que si no iba a Corrientes, le iba a sacar a su hijo. Le prometió ayudarla económicamente si se mudaba para estar cerca del niño, pero eso nunca pasó”, contó la abuela del menor.

Tiempo después, se firmó un acuerdo de tenencia compartida, con el centro de vida del niño radicado junto a la madre. Sin embargo, la situación se fue tornando cada vez más compleja: la ayuda económica no alcanzaba y Nahiara, madre también de una bebé de menos de un año, volvió a Corrientes intentando evitar conflictos judiciales.

Una audiencia polémica y sin garantías

En mayo de este año, la joven fue citada a una audiencia en el Juzgado N°3 de Corrientes, donde se esperaba que se realizara una evaluación psicológica a ambas partes y al menor. Sin embargo, según la denuncia familiar, la audiencia solo fue una entrevista con la jueza Nora Alicia Infante, sin presencia de peritos ni profesionales especializados.

“Mi hija entró en crisis, lloró, le explicó que había dejado su trabajo para evitar más problemas, y la jueza le dijo: ‘Si te querés ir, andate, pero el nene se queda’”, narró la madre de Nahiara.

Ese mismo día, se decidió que el menor quedaría provisoriamente con el padre, sin una evaluación formal del entorno de la madre ni intervención de la cámara Gesell para conocer la opinión del niño.

Poco después, la bebé de Nahiara enfermó gravemente con un cuadro de neumonía e influenza B, lo que llevó a la madre a internarse en el hospital Pediátrico. En ese contexto, la familia pidió ayuda para retirar al niño del jardín.

“Mi hija actuaba con miedo, tenía pánico de que la jueza pensara que no se ocupaba de su hijo. Todo el tiempo actuó desde el temor”, expresó la abuela.

Finalmente, tras el alta médica de la bebé, la madre volvió a Clorinda con el niño y dejó constancia en la comisaría. El padre, al enterarse, solicitó la restitución inmediata del menor a Corrientes, y la jueza ordenó que así se hiciera, sin contemplar la situación emocional ni médica del entorno materno.

“No es un objeto, es un niño”: la familia pide justicia

Hoy, la causa ya no está en manos de la jueza Infante ni de la asesora de menores original, luego de que la abogada de Corrientes solicitara su apartamiento por irregularidades en el proceso. Sin embargo, la familia sigue pidiendo que se declare la nulidad de la audiencia y que el Juzgado de Clorinda tome el caso.

“El niño no pasó por Cámara Gesell, no hubo pericias, no hay argumentos sólidos para separar al niño de su madre. Queremos que se escuche a Nahiara, que se evalúe todo el entorno. No puede ser que una jueza le diga ‘arréglense allá’ como si fuera un mueble lo que está en disputa”, afirmó la abuela.

El pedido principal de la familia es claro: que se investigue, que se respeten los derechos del niño y de su madre. “Si creen que el menor está en riesgo, que lo prueben. Pero no se puede arrebatar a una madre su hijo sin fundamentos.”

Mientras tanto, el niño continúa alejado de su madre, con un proceso judicial abierto y con la esperanza de que, esta vez, la Justicia actúe de forma equitativa y basada en pruebas “Pedimos que se investigue, que se escuche y que no se decida desde los escritorios. Hay una madre sufriendo y un niño que necesita ser escuchado también.”