El casco histórico patrimonial, entre las leyes de protección y los incumplimientos

Con más de cuatro siglos de vida, Corrientes es una ciudad que conserva un patrimonio arquitectónico e histórico abundante y diverso que es conservado muchas veces de manera dispar, de acuerdo a cada época y a los distintos sectores con los que cuenta. Si bien los vestigios de la época fundacional se perdieron casi por completo, proliferan en la zona céntrica las construcciones y los espacios que se resguardan en normativas locales y nacionales.

Lo cierto es que la primera legislación para la protección del patrimonio llegó en 1978, luego de varios años de trabajo previo e investigaciones realizadas por la Universidad Nacional del Nordeste. A partir de ese momento, distintas modificaciones fueron achicando el área considerada patrimonial y fue variando también el cumplimiento de la normativa.

El Litoral dialogó sobre esta cuestión con Marisol Maciel, directora de Patrimonio del Instituto de Cultura. Al respecto, la profesional señaló que “Corrientes fue una de las primeras ciudades del país en la que se constituyeron disposiciones de restricción en el casco histórico”.

Así, tras varios cambios que fueron acotando el sector patrimonial, en 2008 se realizó una actualización que sirvió, más que nada, para tipificar y dar especificaciones sobre algunas construcciones que perduran en la ciudad. “Significó una profundización de la normativa”, dijo al respecto Marisol Maciel.

Actualmente existe un área monumental que está comprendida por nueve manzanas alrededor de la plaza 25 de Mayo, sector donde se estableció el primer asentamiento que puede ser considerado como una ciudad, más allá de que los primeros hechos fundacionales ocurrieron en cercanías de la punta Arazaty. Allí están incluidos, entre otros, la Casa de Gobierno, la Legislatura y la Jefatura de Policía, donde funcionaba el cabildo. Hay otras construcciones aisladas que también fueron protegidas, como la iglesia de La Cruz y la Catedral.

“Además, existe un segundo margen que tiene cierto grado de protección, pero la normativa en esos casos es más flexible”, indicó Maciel. Allí, a diferencia del sector monumental, pueden realizarse cambios arquitectónicos siempre y cuando se respeten determinados parámetros estipulados. Entre otros ejemplos puede mencionarse el edificio del ex cine Colón, que se encuentra en obras aunque con la obligación de preservar y respetar su fachada original.

Controles y cumplimiento

La legislación vigente determina una serie de cuidados y restricciones que apuntan a mantener y preservar las construcciones de valor patrimonial y también los espacios públicos que tengan importancia histórica. Más allá de esto, el cumplimiento de estas normativas es dispar y aseguran que a pesar de su vigencia se fueron perdiendo algunos emblemas arquitectónicos capitalinos.

Sobre esto, Marisol Maciel aseguró que “siempre hay que estar muy atentos porque hay tendencia al incumplimiento de las normas”. En este mismo sentido, la especialista advirtió que “se transgrede y por eso ya se perdió bastante; por la falta de multas importantes y en muchos casos porque demuelen de atrás para adelante y se nota recién cuando están ya sobre el frente del edificio”.

Aunque habitualmente se relaciona el problema del no respeto al patrimonio con cuestiones privadas de índole inmobiliaria, Maciel asegura que “el Estado también incumple en ocasiones las leyes proteccionistas”.

En este mismo sentido, el arquitecto Miguel Angel Riera dijo a este medio que “la plaza 25 de Mayo, por ejemplo, merece ser recuperada, siempre respetando su trazado; pero la Municipalidad no lo hace”. Consideró que “hay normativa suficiente, el problema es que no se cumple como debería para proteger el valor patrimonial y arquitectónico que tienen muy pocas ciudades como Corrientes, y cuyo potencial turístico se debería explotar”.