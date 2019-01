Nicolás Maduro juró en Venezuela y la OEA no reconoce su mandato

El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió ayer su segundo mandato consecutivo en el marco de duras críticas internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), se pronunció y sostuvo que no reconocerá la “legitimidad” del mismo.

“Estoy listo para, democráticamente, llevar las riendas de nuestra patria a un mejor destino”, afirmó Maduro.

“Por el legado del pueblo, por Simón Bolívar, por nuestros pueblos originarios, por el legado del comandante Hugo Chávez, por los niños y las niñas de Venezuela”, juró Maduro. Y agregó: “No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma”, en su tarea por el país.

“Desde hoy asumo la presidencia de la República, electo por el pueblo. Aquí estoy, listo para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria a un mejor destino, a un destino superior. Hemos cumplido con la Constitución, la democracia y con nuestro pueblo”, se defendió ante las acusaciones de ilegitimidad, que le enrostraron desde la oposición hasta la propia Iglesia en Venezuela.

Maduro también denunció “la campaña de mentiras perversas y asquerosas” en todo el mundo contra su gobierno. Y destacó que “Venezuela es un país profundamente democrático”. “Somos una democracia de verdad”, dijo.

Maduro habló de “conspiración para vaciar a Venezuela de democracia”.

Es “público y notorio cómo el encargado de negocios de Estados Unidos personalmente se dedicó a visitar a todos los precandidatos de la posición que querían participar en las elecciones”, acusó. Además llamó “fascista” al presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

“Yo no soy un magnate. Nosotros no nos hemos formado en la escuela de la oligarquía y que viven de la entrega al imperialismo norteamericano”, expresó.

También habló de las derechas que quieren imponerse a “trocha y mocha” y de la intolerancia ideológica.

Entretanto, organismos internacionales, gobiernos y presidentes de diversos países emitieron declaraciones en las que reforzaron sus conocidas posturas en contra de la legitimidad del último proceso electoral de Venezuela.

En Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el gobierno estadounidense no reconocerá la “toma de posesión ilegítima de la dictadura” de Maduro y mantendrá su presión sobre ese “régimen corrupto”, mientras Canadá tildó al régimen venezolano de “ilegítimo y dictatorial”.

A su vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió “no reconocer la legitimidad” del nuevo mandato de Maduro y pidió que “en una fecha cercana” se celebren en el país caribeño nuevas elecciones con observación internacional.

La resolución fue adoptada en votación dividida (19 a 6), en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada para debatir la iniciativa presentada por la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay.

En Bruselas, la UE emitió una declaración en la que lamentó que Maduro hubiera hecho “caso omiso” a un llamado de la organización para la celebración de elecciones democráticas.