Buscaba venganza y sufrió un final horroroso: lo torturaron y asfixiaron

Gustavo García Ibáñez (36) vivía solo en Banfield. A mediados de diciembre del año pasado lo vieron entrar a su casa con una chica. Nadie sospechó que ese iba a ser el principio de un final horroroso.

El sábado 22 de ese mes, luego del encuentro, el hombre sufrió una entradera: habían ido por la plata de la venta de un vehículo. Sólo pudieron llevarse un dinero que tenía ahorrado y su moto.

Entonces la víctima tramó su venganza. Fue hasta una vivienda de Ezeiza a increpar a la adolescente de 18 años. Pero adentro de ese dúplex lo asfixiaron con una bolsa, intentaron descuartizarlo y prendieron fuego la vivienda con una garrafa, para no dejar rastros.

La historia de terror terminó con cuatro detenidos: la chica -se había fugado a la Costa Atlántica-, su ex novio -que luego fue liberado- y dos hermanos.

Según fuentes policiales, el crimen habría ocurrido el 29 de diciembre a la noche. Bomberos concurrieron a apagar un incendio en una casa de la calle Derqui al 1200, en Ezeiza.

Los agentes encontraron allí, sobre una cama, el cuerpo de García Ibáñez. Lo habían torturado y asfixiado con una bolsa en la cabeza. Además, quisieron trozar el cadáver, pero como no pudieron lo quemaron. Sus tatuajes permitieron identificarlo. El hombre asesinado vivía en la calle BelelIi al 1300, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Según su actividad en Facebook, había estado un tiempo en El Salvador, hizo de fletero en la zona sur del GBA con una camioneta y en varios posteos mostraba su amor por los perros y gatos. Tenía un hermano que es policía bonaerense.

Por el crimen fue arrestada Aldana Rosarino Díaz, de 18 años. Se había fugado a la localidad balnearia de Las Toninas, en el Partido de la Costa. En otros allanamientos detuvieron a su ex novio, luego liberado.

Más tarde cayeron también presos dos hermanos, de apellido Areco, también en Ciudad Evita. Tienen 20 y 22 años.