Rescatan a una niña de 10 años de morir electrocutada

Una niña de 10 años salvó de milagro su vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica en una vivienda en la localidad de Mercedes, tras la decida intervención de un policía oriundo de la provincia del Chaco quien la rescató. La menor fue trasladada al hospital.

De acuerdo a las averiguaciones, el hecho sucedió el miércoles cerca de las 21.30 en un domicilio ubicado por calle General Paz al 1500 del barrio San Pedro, en momento que en esa localidad se desarrollaba una fuerte tormenta de viento y lluvia. A raíz de ello se produjo el corte de un cable del tendido eléctrico.

El mismo cayó al suelo y sobre la chica que en esos momentos se encontraba en el patio delantero de la finca y recibió una fuerte descarga eléctrica que le causó quemaduras en varias partes del cuerpo.

Poco después llegó la policía y entre los efectivos se encontraba el Cabo José Fernando Merino, quien relató a Tu Mercedes que “fuimos al lugar y los vecinos nos gritaban que no nos bajáramos del móvil porque había un cable que se cortó y pateó a la nena y que seguía con corriente eléctrica. El cable estaba en la vereda de la casa tocando el agua”.

“Los familiares gritaban por la vida de la nena, con una desesperación entramos con Campos a la casa y la trasladamos en el móvil, porque la ambulancia no podía llegar por el camino por la cantidad de agua. Pensé que la nena estaba sin vida, pusimos balizas y sirenas rumbo al hospital y rogaba que no se nos pare la camioneta. Gracias a Dios llegamos y a los pocos minutos nos avisan el estado de la nena; estaba estable y fuera de peligro”.

En el caso intervino la Comisaría Primera de la localidad de Mercedes.