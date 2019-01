En tres años, Corrientes recibió más de $200 millones para desarrollo eléctrico

En 2018 la provincia recibió más de 67,6 millones de pesos a través del Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (Fedei). En 2017 fueron más de 41,8 millones de pesos. Ese año, además, en materia de compensación tarifaria, Nación distribuyó a la jurisdicción más de 18 millones de pesos.

Más de 67 millones de pesos se transfirieron a la provincia en 2018 a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). Los ingresos se corresponden con el Fedei, el cual se distribuye a todas las jurisdicciones del país.

A Chaco, por ejemplo, se remitieron más de 59,6 millones de pesos por este concepto. A Misiones, más de 109 millones de pesos, según información publicada por la Secretaría de Energía de la Nación.

En 2018, además, a través del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, la Secretaría de Energía de Corrientes recibió más de 34,9 millones de pesos. El organismo federal, a su vez, publicó que ese mismo año a la Municipalidad de Goya se transfirieron más de 15,7 millones de pesos por el programa de Evaluación y Promoción de Infraestructura Eléctrica.

Mediante el plan de acción para la Ampliación de Redes de Alta Tensión de la Secretaría de Energía de la Nación, se transfirieron a empresas privadas más de 366 millones de pesos para el proyecto de interconexión eléctrica de Rincón Santa María- Resistencia. Para financiar este proyecto, además, se sumaron 140,7 millones de pesos, a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

Por otra parte, a través del Fedei, a Corrientes se remitieron más de 41,8 millones de pesos en 2017. En tanto, a través del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, se enviaron más de 17,3 millones de pesos.

En 2016 la provincia recibió más de 37,5 millones de pesos a través de Fedei, y 11,4 millones por el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, según datos del ex Ministerio de Energía de la Nación.

Por otra parte, el Indec difundió la transferencia de más de 18 millones de pesos para la provincia, en 2017, a través del Fondo Compensador de la Tarifa Eléctrica, que contempla beneficios para sectores productivos, entre otros ítems.

En su ley de creación, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior se establece que este se destinará a aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines, que no sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica.

El desarrollo eléctrico es uno de los principales debates en materia productiva y para residentes en la región. En el interior es uno de los reclamos que abunda en período estival, al pulso del crecimiento del consumo energético. También, se prevé la discusión en torno a los subsidios a residentes de escasos recursos, ya que a partir de este año, las provincias dejaron de percibir la tarifa social.

En materia de infraestructura energética, la semana pasada, autoridades de la Dpec se reunieron con representantes del BID y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para avanzar en proyectos de factibilidad para la construcción de dos estaciones transformadoras. Una en Capital y otra en Santa Rosa, con una inversión de 64 millones de dólares.