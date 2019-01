Desesperada búsqueda de una joven de 19 años

Continúa la desesperada búsqueda Zaida Aylen Portillo Henain de 19 años que el pasado sábado salió de su casa del barrio Pío X y no regresó mas. La última vez que se la vio vestía jean negro y remera negra. Se sospecha que viajó a la ciudad de Rosario.

La tía, Elida Henaín, dialogó con Radio Sudamericana y dijo que la joven había salido para realizar su rutina de actividad física y que luego iba a juntarse con unas amigas. Desde aquel momento, nadie supo más de ella hasta hace algunas horas.

En la medianoche del domingo, la joven se habría comunicado con la familia desde un número desconocido vía audios de WhatsApp. “Se comunicó con nosotros y nos dijo que estaba bien, que no la busquemos, que estaba en Rosario. Ella estaba con otra chica con un tono más aporteñado”.

“Nos mandó una serie de audios por varios minutos y después no supimos más nada. Zaida borró todas sus redes sociales”, dijo la tía.

“Estamos muy preocupados porque ella no es de hacer estas cosas y se la notaba presionada. Queremos saber dónde está”, añadió.

“No sabemos si realmente están en Rosario o lo dijeron para despistar”, dijo Lidia a la vez que agregó que Zaida se llevó un bolsito con una remera y un pantalón, sus documentos y todos sus ahorros, además de un poco más de plata que le había pedido al padre para comprarse ropa.

Contó también que la joven “es muy deportista”. “Nunca faltó de su hogar, nunca se fue a dormir a casa de sus amigas, es deportista, hace caminatas, corre, anda en roller, no le gustan los boliches”. La denuncia fue radicada en la Comisaría Décimo Segunda.