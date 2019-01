Chamamé: Alonsitos, Lucas Sugo y los “Cinco minutos” de la polémica

Verónica Echezárraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

Desafiante y arriesgada. Así fue la decisión de Los Alonsitos de permitir que su invitado, Lucas Sugo, interprete una cumbia sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero el jueves, en plena Fiesta Nacional del Chamamé. La canción generó una avalancha de aplausos en el Cocomarola y similar avalancha, pero de críticas, en las redes sociales. Fue una velada que dio de qué hablar y otro de los responsables de esto fue Diego Gutiérrez, que por primera vez en lo que va de esta edición, hizo sonar en el predio la voz del Flaco Cosarinsky, el legendario presentador y uno de los precursores de la celebración popular. El show del misionero Joselo Schuap fue novedoso y el de Simón de Jesús Palacios explosivo. El broche de oro tuvo lugar en pleno temporal y estuvo a cargo de Amandayé.

Como esos niños que no se quedan con el primer “no” de sus padres y “tiran de la cuerda” para ver hasta dónde pueden llegar, Los Alonsitos parecen haberle perdido el miedo a los desafíos y tomar riesgos se convirtió en parte de la personalidad de esta banda. Con Lucas Sugo como invitado, el conjunto se atrevió a “tirar de la cuerda” y transgredir una ley de la Fiesta: “En la Fiesta del Chamamé se toca sólo chamamé” y si bien ya hubo otros que lo hicieron, lo que molestó esta vez fue que se tocó una cumbia uruguaya, un género que nada tiene que ver siquiera con el folclore.

El resultado no fue malo, sino todo lo contrario. El espectáculo de Los Alonsitos y Lucas Sugo se posicionó entre los momentos más altos de la edición 2019 de la fiesta y eso quedó claro en un predio poblado por unas 15 mil personas, que ovacionaron a los chamameceros correntinos y a su invitado uruguayo.

El show comenzó 15 minutos antes de la 1 de la madrugada del viernes, mientras los relámpagos y el viento anticipaban la inminente llegada de una tormenta. “El lunes puede esperar”, “Niña del Ñangapiri” y “El Soltero” fueron los temas elegidos para iniciar el espectáculo que se extendió por una hora. Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de “A mi Corrientes porá”, apareció en escena Lucas Sugo y desde el minuto uno agradeció al público local por abrirle las puertas. "Hoy me están regalando un género que no es sólo de la provincia ni del país, porque en Uruguay está muy presente y yo lo escucho desde chico”, aseguró.

Hasta ese momento incluso los más conservadores aplaudían la propuesta, y hubo quienes se mostraron complacidos por el gesto del uruguayo, quien pasó a tiempo de chamamé su canción “No quiero verte llorar”. Con algunas gotas cayendo sobre el Cocomarola los artistas interpretaron “Merceditas” y Los Alonsitos desafiaron a Sugo a que baile un chamamé bajo la lluvia para ganarse el pasaporte correntino.

Lucas no paró de agradecer a los correntinos (lo hizo al menos cuatro veces). “Con mucho respeto ensayamos esta presentación. Yo vengo de otro palo y hoy estamos demostrando que pueden convivir diversos movimientos musicales”, esta fue la introducción con la que presentó “Cinco minutos”, la canción que generó el quiebre y desató una avalancha de críticas en las redes sociales. El cierre del show fue en plena tormenta con los temas “Hay amor” y “Vienes y vas”.

Homenaje a “el Flaco”

Diego Gutiérrez tiene talento y lo viene puliendo desde hace algunos años, tanto que el jueves en el Cocomarola dio un show bueno, divertido y con personalidad. El joven de Itá Ibaté marcó la diferencia desde el principio, pues en lugar de ser anunciado por los presentadores de la fiesta, hizo su aparición en escena con una voz en of de “el Flaco” Cosarinsky. “Busqué en Youtube una presentación que ‘el Flaco’ me había hecho en el 2011 y pedí a la organización que no me pusieran ningún presentador”, contó Diego y explicó que fue su manera de homenajear al recientemente fallecido presentador y precursor de la Fiesta Nacional del Chamamé. Vale resaltar que esa fue la primera vez que se escuchó la mítica voz de “el Flaco” en esta edición (la primera sin Cosarinsky). Durante este espectáculo sonaron canciones como “Viejo Caá Catí”, “Che bolichero” y “Sagua’a” este es un tema mío (Sagua á) hasta que aparezca el dueño”, bromeó.

Superpoblación

Pese al mal tiempo, el anfiteatro Cocomarola se vio el jueves superpoblado y esto hizo que volvieran a colapsar los baños, también las cantinas y hasta se produjeron algunos enfrentamientos entre el público. El barro volvió a ser un problema.

Pero así y todo, el público chamamecero permaneció firme incluso en pleno aguacero. Es que la grilla del jueves era muy interesante con artistas como el misionero Joselo Schuap, quien como novedad invitó a cantar a distintos ciudadanos entre ellos dos médicos, un sacerdote, un policía, una adolescente, una bombera voluntaria y un comerciante.

El trío Delvalle Fernández Galarza fue uno de los grandes lujos de la noche, con interpretaciones dignas de las mejores salas.

Simón de Jesús Palacios volvió a hacer de las suyas y con talento, simpatía y empatía se llevó ovaciones e hizo bailar a cientos de personas. El artista con 62 años de música recibió un reconocimiento por parte de Sadaic.

Matías Galarza y la Orquesta Chamamecera estuvieron entre los momentos importantes de la velada, con una propuesta exquisita y el tradicional acompañamiento del público especialmente con el tema de su padre (Roberto Galarza) “Volver en guitarra”. Otro hijo de un grande que supo ganarse un espacio propio es Gustavo Miqueri y lo demostró el jueves junto con Trébol de Ases.

Uno de los grandes perjudicados por el temporal del jueves fue el grupo Amandayé que apenas pudo interpretar tres canciones y debió suspender el show, debido a la cantidad de agua que caía.

Ayer al cierre de esta edición y nuevamente con mal pronóstico climático se anunciaba como números centrales a Los de Imaguaré y la brasileña María Creuza.