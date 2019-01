El Gobierno no descarta enviar al Congreso la extinción de dominio

El gobierno de Mauricio Macri no descartó incluir, en el debate parlamentario y a pedido de la oposición, el proyecto de ley de extinción de dominio, firmado por decreto por el Presidente y publicado ayer por el Boletín Oficial.

“No están definidos los temas de las sesiones extraordinarias independientemente de eso, si existe un consenso en el Congreso a tratar este tema y tener por ley una herramienta para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece factible y esa una definición en última instancia del Congreso”, afirmó el ministro del Interior Rogelio Frigerio.

El ministro destacó que el DNU “está vigente si el Congreso la quiere complementar con una discusión en ese ámbito de una ley, bienvenido sea”, agregó Frigerio.

De todos modos, el ministro del Interior recalcó que Cambiemos es “minoría” en el Congreso, y que precisamente se recurrió al DNU luego de más de dos años en los que el proyecto no pudo ser convertido en ley.