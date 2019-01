Por las subas de la nafta, crece la demanda de Glpa y en la región ya hay 4 mil autos a gas

Fueron reiterados los incrementos que hubo durante el 2018 en el precio de las naftas, llegando a un acumulado anual superior del 75%. El encarecimiento de este tipo de combustibles generó que algunos conductores decidieran cambiar de sistema e instalar el tubo de gas en su vehículo que, a pesar de requerir una inversión inicial, el costo del litro es significativamente menor.

En diálogo con El Litoral, el propietario de la única estación de servicio de Gas Licuado de Petróleo Automotor (Glpa), Raúl Persoglia, señaló que en el último año la demanda se incrementó de manera importante. En este sentido, vale mencionar que a mediados del año pasado había cerca de 3 mil vehículos con este sistema en la región y actualmente son más de 4 mil contando Corrientes, Chaco y Formosa.

Con un rendimiento muy similar al de la nafta, el precio del Glpa cuesta cerca de la mitad. Actualmente se comercializa a $21,94 el litro, siendo una opción mucho más económica. “La mayoría de los que se suman son remiseros de la ciudad y también del servicio Chaco-Corrientes”, señaló Persoglia; y agregó: “Si usás el auto para trabajar no hay motivos para dudar”.

La modificación en el vehículo tiene un costo aproximado de $30 mil, pudiendo variar levemente de acuerdo con el tamaño del tanque. A pesar de esta inversión inicial, aseguran que la demanda no para de crecer, incorporando además nuevos instrumentos que cuentan con mayor durabilidad.

El dato: El cambio de mecanismo requiere una inversión inicial de $30 mil, aunque aseguran que la amortización es rápida sobre todo para remiseros y quienes utilizan el auto para trabajar.



El crecimiento del parque automotor a gas es tan importante desde el año pasado que la única empresa que comercializa aquí en la ciudad ya alista la construcción de una segunda estación de servicio. Según adelantaron, estará en las inmediaciones del parque Hipódromo y apuntará a lograr una mejor cobertura y atención a los clientes.

A pesar de que se aceleró el traspaso de los autos al sistema de Glpa, aún existen algunas cuestiones que generan dudas en los conductores respecto al rendimiento del vehículo y la durabilidad del motor. Según señalaron desde la estación de servicio especializada, el funcionamiento no tiene complicaciones y requiere sólo los mantenimientos habituales como sucede con los nafteros.

“Se da un año de garantía y eso le da tranquilidad a la gente, después se hace un service cada tanto y no mucho más, el sistema anda bien y no ocasiona daños al motor, al contrario”, dijo Raúl Persoglia a este matutino.

Opciones

El mecanismo de Glpa requiere un gasto inicial que luego se recupera, con diferentes plazos según el uso, con lo que se ahorra pagando la mitad por el combustible. Ofrece, también, la posibilidad de elegir al conductor el tipo de tanque que desea o el que le parece más conveniente.

Es que existen depósitos de gas de diferente capacidad, que pueden ser utilizados de acuerdo con el tamaño del baúl de cada auto. Además, otra opción es un tanque que se ubica en el espacio de la rueda de auxilio, dejando liberado el baúl para los que hacen uso del mismo de manera habitual.

La cifra

$21,94

Es el precio del litro de Gas Licuado de Petróleo Automotor, la mitad de lo que cuesta la nafta y casi con el mismo rendimiento.