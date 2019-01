Superávit primario en el tercer trimestre del 2018

Según datos del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, las provincias registraron un superávit primario en el tercer trimestre del año pasado por $133.267 millones. En el mismo período de 2017 tenían un déficit de $3.362 millones.

La mejora obedece a que los ingresos totales de las jurisdicciones subieron 35,1% mientras que los gastos primarios lo hicieron al 24,2%.

Según las estimaciones dentro del acuerdo con el FMI, el consolidado de provincias registraría un superávit fiscal primario del 0,2% del PBI en 2018.

“Esto ocurre luego de estar más de una década con resultado primario en terreno negativo”, dice el economista de Econométrica, Ramiro Castiñeira, en un reciente informe.

“La mejora responde a que la aceleración de la inflación se traslada con mayor velocidad a los ingresos que a los gastos, generando un ahorro temporal en el corto plazo”, agregó Castiñeira.

Pero la mejora en las cuentas obedece también a otros factores. Según un trabajo nuevo del economista y director del Iaraf, Nadín Argañaraz, el aumento de los ingresos por coparticipación, la caída del gasto real en personal, tanto por debajo de la inflación como en porcentaje del PBI, y el ajuste en la obra pública, explican la recuperación de las provincias.

Fuentes del Gobierno adelantaron que de acuerdo a los datos del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, las jurisdicciones registraron también un superávit en el tercer trimestre si se computa el pago de los intereses de la deuda. Admiten, sin embargo, que para fin de año el resultado total arrojará un déficit financiero del 0,2% del producto. Vale recordar que desde 2015 a 2017 las jurisdicciones registraron un déficit total cercano al 0,8%.

Argañaraz precisa que cerca de la mitad de la mejora del superávit primario ocurrió por la mayor coparticipación. “Las provincias están recibiendo más recursos coparticipables que en el año 2015, revirtiendo procesos previos donde la tendencia era la inversa”, dice un informe reciente del Iaraf. “En 2018 las jurisdicciones habrían recibido $114.727 millones más que en el año 2015, medidos en moneda constante de 2018”.

Según el director del Iaraf, las provincias finalizaron el año con una mayor participación en la recaudación tributaria que la que tenían en 2015.

“Además, agrega Argañaraz, restan todavía 2 años de restitución de la precoparticipación del 15% de la Anses, lo que por un lado va a aumentar todavía más la participación provincial en la recaudación y por otro va a tender a nivelar las diferencias que hoy existen entre Córdoba, Santa Fe y San Luis con el resto. Mientras estas tres jurisdicciones recibieron la devolución plena del 15%, las restantes este año llevan un 9% acumulado, restando 3% para cada uno de los años siguientes”.

En base a estimaciones del Gobierno, habrá 21 provincias que contabilicen superávit primario en 2018. En 2017 fueron 9.

El rojo fiscal total de las provincias, esto es incluyendo el pago de los intereses de la deuda, aumentaría este año según las estimaciones que muestra el propio Fondo Monetario en su acuerdo stand by: sería 0,5% del producto (contra 0,2% de 2018). “El efecto que favoreció en 2018, se revierte en 2019, explica Castiñeira, el aumento en el déficit fiscal de este año responde a una mayor presión a la recomposición salarial y haberes previsionales tras la dinámica de la inflación en 2018, además de un aumento en el pago de los intereses de la deuda en moneda extranjera, tras la devaluación”.

"Dicho de otra manera, en 2019 el gasto presionado por salarios, jubilaciones e intereses, crecerá por encima de los ingresos provenientes de la recaudación y transferencias del Tesoro, generando un aumento del déficit fiscal provincial del 0.5% del PBI en 2019.

