Aseguran que a nivel comercial fue “uno de los peores Reyes de los últimos tres años”

Enrique Collantes, presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), aseguró que “esta festividad de Reyes fue una de las más pobres de los últimos tres años”. En declaraciones a Radio Dos, el empresario señaló que “sabemos que enero va a ser complicado, las ventas no suben, sabemos que siempre es un mes de bajón, con miras estamos esperando hacia adelante, que en marzo se reactive y camine”. Además, expuso que “esperemos que la perspectiva mejore”, o de lo contrario esto va “a comenzar a afectar las fuentes de trabajo”.

En ese sentido, Collantes mantuvo que “si las cargas fiscales siguen siendo altas y los intereses, las inversiones no van a llegar y los privados van a empezar a cerrar”. “Tuvimos una meseta en ventas que no hemos podido subir, ni salir, dependemos del país, nos mantenemos, pero no hay una luz en el camino que diga que podemos remontar”, agregó.

Por otro lado, destacó que las tarjetas de crédito se utilizaron “hasta el 31, la gente que podría comprar no compraba grandes cosas en 12 cuotas, no fueron compras majestuosas como antes”. “Se trabaja del uno al quince de cada mes, y después se presenta una meseta y se llega a fin de mes como se puede”, finalizó.