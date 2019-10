Boca Unidos debe cobrar si juega Gonzalo Ríos

En caso de que Gonzalo Ríos se encuentre en la planilla oficial del partido ante Boca Unidos del próximo sábado, Central Norte de Salta deberá pagarle al club correntino una suma de dinero en efectivo.

Esto es porque el futbolista pertenece a Boca Unidos, y en una de las cláusulas del préstamo a la institución norteña se dejó establecido que si el Cuervo pretendía utilizar al delantero chaqueño ante el equipo correntino, debían pagar $50.000 por partido.

Inicialmente, en los planes del club aurirrojo no figuraba ceder un jugador a otro equipo de la misma categoría, pero ante la insistencia del delantero se arribó al préstamo, con la cláusula mencionada.

Ríos, que fue considerado titular por el técnico de Central Norte, Ezequiel Medrán, desde el mismo momento que arribó a Salta, viene de ser dado de alta de un desgarro en el isquiotibial.

Sin embargo, el jugador señaló en declaraciones periodísticas que aún siente algunas molestias.

“Todavía siento un poco la molestia, no me siento con seguridad por la lesión que venía teniendo, hablamos con Ezequiel e iremos viendo en el transcurso de estos días”, expresó Ríos al diario El Tribuno.