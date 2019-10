Lavagna pasó por Corrientes y Chaco

El candidato presidencial Roberto Lavagna visitó ayer Corrientes junto con su compañero de fórmula, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, en una presentación de propuestas con candidatos a diputados nacionales.

Lavagna aseguró que es “candidato a presidente y punto”, aclaró que no está “buscando una posición en otro gobierno” y señaló que “eso no significa que, llegado el caso, si Consenso Federal es invitado a participar de un proceso de discusión sobre los problemas nacionales con vistas a la unión nacional, no lo vaya a hacer”.

“Si no nos toca ganar y el que gana hace un llamamiento, como no lo hizo el actual Gobierno, Consenso Federal va a estar ahí, sino sería una gran contradicción”, dijo el ex ministro de Economía.

“A esa mesa iríamos con nuestro proyecto y miradas”, aseveró.

Destacó asimismo que “de manera urgente” hay que “volver a poner de pie la economía nacional y darle el papel que le corresponde a las economías regionales”.

Lavagna dijo que es necesario un “replanteo territorial del país en profundidad, que puede llevar décadas, pero hay que hacerlo cuanto antes” y remarcó que las economías regionales “tienen enormes posibilidades y una potencialidad que está apenas utilizada”.