Patricia Bullrich, en defensa de Macri: "La machirula es Cristina Kirchner"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que "la machirula es Cristina Fernández de Kirchner", luego del cruce entre la ex mandataria y el presidente Mauricio Macri.



"Es más importante el fondo de lo que dijo (Macri). Me parece que, primero, es un término inventado por Cristina, así que en todo caso la machirula es ella", dijo Bullrich en declaraciones a radio Mitre.



"La idea es haber expresado esta realidad en Argentina que gasta y gasta y luego cuando no puede pagar se empieza a quejar a otros, es al revés", agregó la ministra.



"Acá la frase rotunda es la que dijo el Presidente, y haberle dicho machirulo es de una machiruleada por parte de ella", según indicó la titular de la cartera de Seguridad.



La polémica se originó cuando Macri esta semana, en un acto de campaña, dijo: "Lamentablemente, el gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba".