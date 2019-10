Ucraniagate: Pompeo se resiste a citaciones en la investigación

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ayer que la investigación por juicio político contra el presidente Donald Trump es un intento de “intimidación” de la oposición demócrata, y agregó que no permitirá que funcionarios de la cartera a su cargo cumplan con citaciones a declarar emitidas por el Congreso.

En una carta a ambas cámaras del Poder Legislativo, el jefe de la diplomacia norteamericana indicó que las citaciones enviadas por una comisión que investiga a Trump “sólo pueden ser entendidas como un intento de intimidar, hostigar y tratar de manera impropia a distinguidos profesionales del Departamento de Estado”.

“No toleraré esas tácticas y usaré cualquier medio a mi disposición para evitar y exponer cualquier intento de intimidar a los dedicados profesionales a los que dirijo y con los que trabajo con orgullo”, agregó Pompeo en su carta.

El ex jefe de la CIA dijo que las citaciones están viciadas de “profundos defectos legales y de procedimiento” y que las comparecencias ante el Congreso de cinco funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Estado, que deben comenzar mañana, “no son viables”; aunque no especificó si los autorizará a testificar en alguna otra fecha.