La canasta de aseo y limpieza registra este mes subas de entre un 5% y hasta un 50%

Continúan las remarcaciones de los productos de primera necesidad, y si bien en el caso de los alimentos las subas se contuvieron un poco desde la implementación del IVA 0, la canasta de higiene y limpieza se sigue encareciendo.

Tan es así que en el último mes se registraron incrementos de entre un 5% y hasta un 50%, de acuerdo a un relevamiento de precios realizado por El Litoral.

De un listado de 10 productos de aseo, los desodorantes corporales fueron los que registraron los incrementos más importantes, y en el último mes se registraron subas de hasta un 50% en algunas marcas. Concretamente, un antitranspirante de hombre (150 ml) que hace un mes costaba $96, actualmente se ofrece en las góndolas a $149.90; del mismo modo, un desodorante para mujer (90 ml) subió de $82.17 a $104.

Un dato no menor es que el año pasado la gran mayoría de los desodorantes en spray y antitranspirantes no superaban las dos cifras. No obstante actualmente sólo los desodorantes cremas se mantienen entre los $45 y $79, y el resto cuesta más de $100.

En segundo lugar, fueron representativos también los incrementos registrados en los jabones líquidos para ropa con incrementos de entre un 15% y un 35%, así por ejemplo un paquete (económico de 3 litros) que costaba $308 ahora se consigue a $416; algunas marcas de jabón de tocador cuestan hasta un 30%.

Con diferencias un poco menos grandes, algunas marcas de papel higiénico subieron entre un 10% y 15%, así por ejemplo en un supermercado un pack de 6 rollos, pasó de valer $99 a $113, los detergentes registran incrementos que rondan el 10% y desinfectantes un 12%.

Lo mismo ocurre con los pañales para bebés, que este mes se remarcaron entre un 10% y un 12% casi todas las marcas. Así por ejemplo, un paquete de pañales clásicos (44 unidades) cuestan $406, mientras que en septiembre valía $365,5.

Por otra parte, del listado de insumos de aseo, en esta ocasión los shampoo y cremas de enjuague no registraron subas superiores al 5%, pero esto puede deberse a que el mes pasado se remarcaron hasta un 14%.

En este sentido, de acuerdo al último informe del Indec en el mes de septiembre y en relación con agosto, se registraron incrementos de entre un 5% y un 10%. Dicho informe revela, por ejemplo que el algodón subió 12,7%, los pañales descartables un 11% y los desodorantes un 10%.

En este escenario de precios, todos aquellos que necesiten renovar su stock de artículo de higiene y limpieza, deberán preparar entre $10 y $100 extra por producto para realizar la misma compra que el mes pasado.