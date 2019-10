Cedió el Gobierno y comienza a devolver el IVA a provincias

La tensión entre las provincias y el Gobierno por el recorte del IVA y el impuesto a las Ganancias que afectaba los fondos que reciben por coparticipación empieza a llegar a su fin. El Gobierno le informó a la Corte Suprema, a través de un escrito, que el Estado nacional empezó a compensar a las provincias que habían reclamado ante el tribunal porque consideraban que se veían afectadas por la medida.

La carta, que lleva la firma del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda, Hugo Medina, fue presentada este martes pasado. Con la misiva, el Gobierno busca dejar en claro que finalmente acató el fallo en el que la Corte los obligó compensar a las provincias por los cambios impositivos y que dispuso un esquema de pagos. “Pongo en conocimiento que el Estado nacional ha puesto en marcha las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento de la medida cautelar en estas actuaciones”, dice el breve escrito según fuentes judiciales.

Luego agrega: “Tal como surgen de los informes técnicos y notas que se adjuntan, los importes que allí se indican serán transferidos a las provincias demandantes”. Según la carta, los fondos ya empezaron a ser girados a las provincias.

Desde el Gobierno dijeron a Clarín que lo que se pagó el martes corresponde a un retroactivo. “Es el monto que se acumuló desde que se dispuso la medida de IVA y Ganancias”, dijeron. Y aclararon que desde este jueves empezarán a enviar los fondos actualizados.

Para evitar más demandas, en los próximos días el oficialismo emitirá una resolución para equiparar a las provincias que no se presentaron ante la Corte. “Vamos a poner a todos en igualdad de condiciones”, dijeron.

En el Gobierno calculan que sólo por compensaciones del IVA destinarán $10.000 millones hasta fin de año. La medida de recortes en IVA y Ganancias, según el decreto presidencial, está vigente hasta el 31 de diciembre.

Tras la derrota en las Paso, la suba del dólar y la presión sobre la inflación, el presidente Mauricio Macri tomó una serie de medidas para intentar contener el impacto económico en las clases medias y bajas. Entre esas medidas, el Gobierno decidió sacar el IVA de varios alimentos de la canasta básica y subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Pero las provincias se quejaron porque consideraban que con esa decisión perdían fondos de la coparticipación y fueron a la Corte Suprema que les dio la razón y le ordenó al Estado hacerse cargo de esos fondos que perdían.

Como el fallo no aclaraba cómo debían hacerse los pagos, el Gobierno le pidió a la Corte que brinde explicaciones y además solicitó una audiencia pública con los 15 gobernadores que habían presentado la cautelar para negociar los pagos. Pero la Corte rechazó esa presentación e instó al oficialismo a ejecutar las compensaciones.

Las provincias que habían presentado la cautelar y ahora empezarán a recibir los fondos son Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.