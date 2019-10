Se reúne el Consejo de los Partidos

Se reunirá hoy el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos en la Sala de Debates del Tribunal Oral Federal a partir de las 9. En tanto que a las 9.30 brindarán una conferencia de prensa. El objetivo es finiquitar detalles operativos para las elecciones del domingo.

Además, la Junta Electoral Nacional de Corrientes hizo saber ayer que: “Las autoridades de mesa deberán presentarse con telegrama de designación emitido por la Justicia Electoral para ejercer el cargo expresamente el día 27/10/2019. No siendo válidas las designaciones efectuadas en las Paso del 11 de agosto de 2019.

También señalaron que “la designación de autoridades de mesa las hace en primer término la Justicia Electoral y las designaciones de autoridades de contingencia (cuando no asisten autoridades designadas por la Justicia) las realizarán el agente del Correo Argentino, previa verificación de su carácter de elector y de no afiliación en www.padrón.gov.ar/cne.afiliados”.

Indignado por los mensajes que se viralizaron en las redes sociales, Rausch expresó: “No sé quiénes propagaron esa mentira. Pero el Juzgado Federal ya designó a los 2.583 presidentes de mesa con sus respectivos suplentes. No importa que hayan participado en las Paso. Si no les llegó la designación, no deben presentarse”.

El secretario electoral explicó, además, que de los 2.583 presidentes de mesa de las Paso se reemplazó a más de 200. “Hubo quienes cometieron errores, otros pidieron la baja y algunos se cambiaron de domicilio”.

“No hay manera de que alguien se presente el día de la votación y quiera ser presidente de mesa sin la designación de la Justicia. En caso de que algún presidente faltara, el delegado del Correo nos avisa y se constata quién puede ocupar ese lugar, que no esté afiliado a ningún partido, recién entonces el delegado del Correo firma un acta para designar a una autoridad de mesa”, explicó Rausch.