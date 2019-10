CRF: “A Macri hay que darle un voto de confianza, con esta base, el país va a despegar”

El director propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, dejó conceptos políticos locales y nacionales en una entrevista radial. Se declaró argentino, antes que militante de un partido y fue contundente al referirse al Presidente: “Mauricio puede llegar a ganar, estoy convencido”. También se refirió al gobernador Gustavo Valdés y a su antecesor, Ricardo Colombi.

Carlos Romero Feris dialogó ayer con Rubén Duarte, conductor del programa “La otra campana” que se transmite por LT7. En la entrevista aseguró que “Macri puede gobernar, lo que la oposición tiene que hacer es dejar gobernar. Estoy convencido de que Mauricio puede llegar a ganar, porque las Paso son una elección en la cual no hay una competencia directa dentro de un partido o en una alianza. Entonces los elementos activos de los partidos no se mueven, no se preparan, no trabajan porque no hay contra quién competir”.

Sobre el resultado de las primarias, CRF entiende que “significó una suerte de encuesta”, pero alertó: “No creo que sea la realidad del votante. Hay que mirar lo que pasó en Mendoza, quinto distrito con mayor cantidad de votos”.

En ese sentido, analizó: “¿Que porcentaje de votos tuvo el partido gobernante en las Paso y ahora en la elección definitiva? Hubo un 8 por ciento de diferencia.”

Además, Romero Feris sostuvo que “la alianza de los Fernández (Frente de Todos) ya está en su techo, y la de Macri, aún no”.

Se declaró argentino antes que militante de un partido. “Yo soy un argentino más que un militante y pienso en la Argentina. Tuvimos 12 años de desastre. Todo se hizo pensando en el clientelismo, con demagogia y un montón de cosas más. El país quedó con un déficit de energía de 13 mil millones de dólares por año, entre otros déficits.”

Ante esa situación explicó: “Quién puede manejar algo con déficit. Si en tu casa son un desastre económica y administrativamente, si te manejás con deudas, préstamos, promesas, llega un momento en que la cosa no da para más. Ese fue el panorama con que se encontró Macri al asumir.”

“Lo que pasa es que legislativamente los cambios no se pudieron hacer rápido, para reformular el ajuste, porque no tenía mayoría parlamentaria, y entonces se acudió al gradualismo y así llegamos hoy a las elecciones con inflación y un montón de otras cosas, por cambios que tuvieron que hacerse antes”, agregó.

“Todo el ajuste que hizo Macri no lo hizo porque quería, es lo único que se podía hacer. El Estado no podía seguir aguantando, estábamos en una ficción y para una realidad eso no sirve. No quiero echar culpas a nadie, pero esa ficción no servía”, insistió.

“Hasta 2015 el panorama era tan devastador, que hoy no hay trabajadores rurales, en el campo hay mucha oferta laboral pero no hay demanda. Porque se impuso la conducta del subsidio, que es el engaño más dañino que se le pudo hacer al país. Macri quiso transformar eso y le está costando votos”, lamentó.

Buscó ser más gráfico y ahondó en su analogía: “Esto es como cuando cae un edificio y hay que reconstruirlo. Por supuesto que cuesta, que molesta, causa muchas molestias reconstruirlo, pero cuando el edificio está reconstruyéndose y está listo, la satisfacción será de todos. Entonces yo creo que a Macri hay que darle un voto de confianza por otro período más. Con la base, que ya está hecha, el país tiene que despegar.”

Gobierno provincial

Carlos Romero Feris también fue consultado sobre el gobernador Gustavo Valdés y su antecesor, Ricardo Colombi. “A Valdés lo veo muy bien. Es un muchacho muy trabajador, caminador, abierto en su estilo de trabajo, muy receptivo en las opiniones de la gente”, dijo.

“La aceptación e imagen positiva que tiene Valdés habla por sí sola y ha sido determinante para la actual realidad”, agregó.

Sobre Colombi, sostuvo: “A Ricardo no se le puede desconocer la capacidad formativa que tuvo para conformar la alianza y la capacidad de trabajo político que también tiene. Ricardo es hoy el gobernador que más tiempo estuvo en el sillón, por eso no hay que desmerecerlo. Pero cada uno tiene su estilo y su forma.”

“Lo que no puede ocurrir en la provincia son las divisiones y los desencuentros. Hay que sumar, tratar de que cada uno ponga lo que tiene y el que está, que esté y que lo dejen gobernar como corresponde. Creo que Valdés está haciendo muy bien las cosas y creo que Ricardo lo está acompañando en todo lo que es política.”

Sobre su posible futuro político, Carlos Romero Feris fue contundente: “No me veo cumpliendo ningún rol. No le esquivo a las responsabilidades, pero he podido ser candidato a vicegobernador y renuncié, ser senador nacional y no quise. Me gusta ser ejecutivo. Con Macri tuve la oferta de ser embajador y también la rechacé”.

Para despirse, CRF dejó un mensaje claro y contundente: “Puedo aportar muchísimo desde afuera, en lo que me dejen. Hay que tratar de aprender a trabajar en equipo, a no ser el único, a no ser monarca. Espero que algunos lo entiendan. Esto no es una monarquía, esto es una democracia constitucional.”